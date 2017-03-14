Hüsamettin Özkan’ın acı günü!

Buruk Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine Hüsamettin Özkan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli kuruluşların temsilcileri, Kurmel Ailesinin fertleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Servet Kurmel’in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
Eşini vefatından büyük üzüntü yaşayan Mustafa Kurmel, kızlarının desteği ile ayakta durabildi. Törenin ardından Kurmel Ailesi üyeleri taziyeleri kabul etti. DHA