Hüseyin Çapkın kimdir? Hüseyin Çapkın hakkında flaş karar

Hüseyin Çapkın kimdir? Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dahil 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanı, Çapkın'ın tahliyesine karşı oy kullandığını ve Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun tahliye talebi ise reddedildi.

HÜSEYİN ÇAPKIN KİMDİR?

Hüseyin Çapkın, 1951’de İzmir’de doğmuştur. Çiftçi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 1965 yılında Polis Koleji’ne girdi. Polis Akademisi’nden 1971 yılında Komiser yardımcısı olarak mezun oldu. Mezun olduğu yıl Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı. Ardından değişik rütbelerde 1975-1984 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptı.

1984 yılında Yozgat İl Emniyet Müdürü oldu, daha sonra Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 1988-1991 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, 1991 yılında Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi ve 1992’ye dek bu görevini sürdürdü. 1992-1993 yılları arasında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra sırasıyla Gaziantep, Manisa, Adana ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu.

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2006 yılında, doğduğu il olan İzmir’e il emniyet müdürü oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada, 18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ortak kararname ile Celalettin Cerrah’ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. 13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Iğdır Valisi olmuştur. Kısa bir süre bu görevde bulunduktan sonra Iğdır’dan 29 Mayıs 2010’da ayrıldı.17 Aralık 2013 tarihinde yapılan Hükümet’te görev yapan dört bakana ve çocuklarına yapılan yolsuzluk operasyonundan iki gün sonra, operasyonda oğlu ile beraber adı geçen İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından görevinden alındı. Bir hafta sonra da İçişleri Bakanı Muammer Güler görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.