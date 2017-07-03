‘Hüseyin Gülerceli’ algı operasyonuna Celal Ülgen’den sert tepki

Sabah'ın algı haberine tepki gösteren Celal Ülgen "Sözcü'ye kumpas aslında iktidara kumpastır. Cumhurbaşkanı'na kumpastır. Bu gerçeği görmelerini doğrusu beklemiyorum... Türk hukukunun bu tür pespaye değerlere önem vermesiyle asıl çukur ortaya çıkıyor" dedi.

Sözcü’ye yönelik 19 Mayıs’ta düğmesine basılan algı operasyonu devam ediyor. Son olarak bugün hükümete yakın Sabah gazetesi, 2014 yılına kadar Feto’nun sağ kolu olup sonradan ‘saf değiştirdiğini’ iddia eden ve hakkında ‘kripto FETÖ’cü’ suçlamaları bulunan sözde itirafçı Hüseyin Gülerce’nin aylar önce, algı operasyonuna dayanak olarak gösterilen ifadesini haberleştirdi. Birinci sayfadan anonslu verilen ve sanki yeniymiş algısı yaratılan haberde; Gülerce’nin yani eskide bıraktığını söylese de bir ‘FETÖ’cünün’ “Sözcü’yü Feto kurdurmuş olabilir” iftirasına yer verdi.

“ŞEMDİN SAKIK DA ERGENEKON DAVASI TANIĞIYDI”

Sözcü gazetesi avukatı Celal Ülgen bu habere tepki gösterdi. Ülgen “Yandaş bir gazete 1. sayfadan Gülerce’nin aylar önceki savcılığa verdiği ifadesini yeniymiş gibi veriyor. Anlaşılan kumpas kumpasçılar tarafından yeniden canlandırılıyor. Aslında Gülerce, kuyruk acısıyla saldırıyor. Bir yandan da bazı şeyler söyleyerek kendisini kurtarma çabasında. Çünkü ilk olarak Gülerce’nin FETÖ’den şüpheli sıfatı ile ifadesi alınıyor. Sonra sırtındaki kamburu Sözcü’ye iftira atarak gidermek istiyor.Şemdin Sakık da Ergenekon davası tanığıydı. Gülerce’nin ‘Sözcü’ye itham yapması karşılığında yardım göreceği sözü mü verilmiştir? Bunların erdemleri sorgulanmalı önce” diye konuştu.

“SÖZCÜ’YE KUMPAS ERDOĞAN’A KUMPASTIR”

“Gülerce denince akla Fetullah Gülen gelir” diyen Avukat Ülgen sözlerini şöyle sürdürdü “Gülerce’ye ‘kim inanır’ diyemiyorum. Çünkü kumpasçılar inanmış görünüyor. Sözcü’ye kumpas aslında iktidara kumpastır. Cumhurbaşkanı’na kumpastır. Bu gerçeği görmelerini doğrusu beklemiyorum. Bugüne değin bir çok gerçek gözardı edildi. Hukukta ‘olabilirle’ suçlama olur mu? Bu bir hakarettir. Biz de birilerinin cinsel tercihininin olabilirliğini söylersek olur mu? Bu durum Gülerce’nin düştüğü çukur olmakla kalmıyor. Türk hukukunun bu tür pespaye değerlere önem vermesiyle asıl çukur ortaya çıkıyor.”