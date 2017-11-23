Hüsnü Mahalli hakim karşısında

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilen gazeteci Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüsnü Mahalli , avukatı Turan Aydoğan ile katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

Sanık Hüsnü Mahalli savunmasında, “Ben en başından beri Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelerin aslında Türkiye’yi hedeflediğini söylüyordum. Diğer yandan bu coğrafyada meydana gelen olaylarda insanların ölmesi beni üzmektedir. Suriye’deki savaşta benim 30’a yakın akrabam ölmüştür. İfadelerimde bir sertlik varsa anlattığım bu durumdan da kaynaklanmaktadır. En başından itibaren gerek ABD’nin, gerekse Ortadoğu’daki körfez ülkelerinin Türkiye’ye kazık atmaya çalışacağını ifade ettim. Gelişmeler benim dediğimi doğrulamıştır. İki sene öncesine kadar Türkiye’nin düşmanı olarak görünen Rusya ve İran ile Türkiye daha dün Soçi’de biraraya gelmiş ve bölgedeki barışın tesisi için işbirliği yapmak konusunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı’na hakaret etmeyeceğimi 2011 yılından önce kendisi ile ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Diğer yandan diktatör kelimesini kullandığım için suçlanmam da yerinde değildir. Zira bu kavram felsefi bir içerik taşımaktadır ve sayın Cumhurbaşkanı’nın çok yakınında olan hocamız Burhan Kuzu da bunu ifade etmiştir” dedi. Mahalli’nin avukatı Turan Aydoğdu ise Ortadoğu politikasında dünyada yaşanan son gelişmelerin müvekkilinin görüşlerinin haklılığını ortaya çıkardığını belirterek ifade özgürlüğü çerçevesinde görüşleri açıkladığını ve beraatini talep etti.

ERDOĞAN’IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek “Sanığın ifadelerinin, sert eleştiri sınırlarını aştığını düşünüyoruz. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, dosya eksikliğinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor. Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016’da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Mahalli’nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016’da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye’de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli’nin “kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını” dikkate alarak 20 Ocak’ta tahliyesine karar vermişti. (DHA)