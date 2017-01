Hüsnü Mahalli’nin durumu nasıl? Mahalli’nin kızından açıklama geldi

Tutuklu gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli'nin kızı Sevra Mahalli, "Babamın kan değerleri kötüleşiyor" açıklamasında bulundu.

15 Aralık 2016 tarihinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından tutuklanan gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli’nin durumuna ilişkin kızından açıklama geldi.

Sevra Mahalli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hüsnü Mahalli’nin durumunun ağırlaştığını, tutukluğuna ilişkin de itirazlarda bulunacağını belirtti.

Babamin kan degerleri kotulesiyor. Onceligimiz hep tedavisi ve sagligi. Tutukluluk incelemesi sonucuna da itiraz ediyoruz @husnumahalli — Sevra Mahalli (@sevramahalli) 15 Ocak 2017

CHP’Lİ YARKADAŞ 5 GÜN ÖNCE ‘FELÇ OLABİLİR’ DEMİŞTİ

10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında TBMM’de açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: “Gazeteci arkadaşımız Hüsnü Mahalli de tutuklanan gazetecilerden biri. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi görüyor. Hüsnü Mahalli’nin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Çünkü kendisi hastane-cezaevi koşullarında olduğu için yürüyemiyor. Hastanede bir koğuşta tutuluyor. Doktorları Mahalli’nin her gün en az iki saat kesintisiz yürümesi gerektiğini söylüyor. Yürüyemediği takdirde felç olma ihtimali ile karşı karşıya. Bu yüzden Hüsnü Mahalli’nin iddianamesinin bir an önce hazırlanması ve tahliye edilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.