İBB bütçe görüşmesinde gerginlik!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılı bütçesi, 20 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi ve yeni Başkan Mevlüt Uysal tarafından meclise sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada tartışmalı sözlere imza attı.

Uysal'ın sunumunun ardından CHP grubu adına söz alan Hakkı Sağlam'ın konuşması sırasında ise gerginlik çıktı.

Sağlam'ın konuşmasına AKP grubunun sürekli müdahale etmesine CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever “Hakaret edilmiyor küfür edilmiyor. Nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatıyoruz. Bu şekilde olmaz” diye tepki gösterdi.

Ve CHP grubu bütçe görüşmelerini protesto ederek meclisi terk etti. Mecliste CHP grubunun sıraları boş kaldı.

KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılı bütçesi 20 milyar 100 milyon olarak kabul edildi.

BAŞKAN UYSAL’DAN TARTIŞILACAK SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşma yaptı.

CHP’li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam’ın konuşmasında dile getirdiği eleştirilere değinen Uysal, 1994 yılı öncesinde İstanbul’da yaşanan olumsuzlukları anlattı.

“CHP zihniyeti, bizi rantçılıkla suçluyor” diyen Uysal, Başakşehir Belediye Başkanlığı’ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda AK Partiye az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba? Yeşilköy’de, Florya’da 1,5 – 2 milyon Dolar’a daire satılan yerde Ak Parti’nin oyu ne kadar acaba? 15, 20 milyon Dolar’a yalı satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti’nin oyları ne kadar acaba? Şimdi bürokratlarımız burada. İlçelerimizde de ilçe belediyeler de burada. İhaleler yapıyorlar. Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya da bir sandık koysak, AK Parti’ye ne kadar oy çıkar? ‘Biz CHP’li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz’ diyenler kim acaba? Arkadaşlar, onun için görevimiz biraz daha ağırlaştı. Halkımız bize gerçekten güvendi, seçti; seçmeye devam etti. Ama biz görevimizi yaparsak.”” ? Niye dava açmadın? Yeni dönemde biz, insanların hassas olduğu konuları ortaya koyacağız. Ama o samimi, hizmet bekleyen AK Parti’ye oy veren insanları da başkalarına suiistimal ettirmeyeceğiz. Hepsine hizmet götüreceğiz. O rantçıların kapısında olan hizmeti, varoşlara da götüreceğiz” şeklinde konuştu.