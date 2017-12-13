İBB Meclis’nde 5+1 krizi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan sonra yapılacak binaların 5+1 kat yükseklik sınırı getirileceğine ilişkin açıklaması İBB Meclisi’nde ilginç bir diyaloğa sahne oldu. CHP’li meclis üyesi, "Cumhurbaşkanı’nın 5+1 talimatı planlara işlensin" derken, AKP’li Meclis Başkanvekili, "Bu usule aykırı. Basında ‘Cumhurbaşkanı’nın teklifini meclis başkanı reddetti’ diye haber çıksın istiyorsun. Çıkarsa çıksın usule aykırı reddediyorum" dedi.

Gerginliğe neden olan tartışma İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 13 Aralık tarihli oturumunda CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan'ın vermek istediği önerge teklifi üzerine başladı.

Önergeyi okuyan CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki binaların 5+1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini hatırlatarak “İmar yönetmeliği revize ediliyor, taslağı gördük. Böyle bir söylemden yola çıkarak revize edilecek yönetmeliğe şöyle bir plan notu eklemeyi öneriyorum: 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli bölge planları ve parsel bazında gelen plan değişikliklerinde askıya çıkmış henüz ruhsat almamış planlama aşamasında olan tüm plan değişikliklerinde bina yüksekliği değerinin üst sınırının 5+1 olarak sınırlandırılmasını öneriyorum” dedi. Önerge teklifinin meclis gündemine alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesini istedi.

USULE AYKIRI

Bunun üzerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Ahmet Selamet “Bu usule aykırı, istersen İBB Başkanlılğı'na havale edeyim. Bunu sadece pazartesi günü alabilirdik. Gündem belirlendi. Süre geçti” dedi. Sağ'ın ısrar etmesi üzerine Selamet “Basında ‘Cumhurbaşkanı'nın teklifini önerdi meclis başkanı reddetti' diye haber çıksın istiyorsun. Çıkarsa çıksın usule aykırı reddediyorum” diye konuştu. Selamet meclis oturumunu takip eden basın mensuplarına da “Sevgili basın mensupları Hüseyin beyin dediklerini tek tek yazın maksat hasıl olsun” diye seslendi. Sağ, teklifi yarın önerge olarak tekrar vereceğini söyledi.

CHP'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu da söz alarak 5+1 sınırının mimari açıdan uygun olmadığını “Yükseklik alçaklık olabilir. Genişlik olabilir. Bilimsel açıdan doğru değil” dedi. Selamet ise “Basın mensupları herhalde bunu da değerlendirir” karşılığını verdi.