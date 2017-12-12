İBB’den ‘Nurculuk’ açılımı… Korkulan kitaplar afiş oldu!

Geçtiğimiz Eylül ayında başkanı ve üst yönetimi değişen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrobüslerde ‘cemaat açılımına’ imza attı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından ‘gözaltına alınma korkusuyla’ çöplere atılan Said Nursi’nin kitabından bölümler metrobüslere asılmaya başlandı.

1878 ile 1960 yılları arasında yaşayan Said Nursi'yi önderleri kabul eden ve Türkiye'de mürit sayısı bakımından en büyük cemaatlerden birisi olan Nurcular İBB ile ‘reklam anlaşması’ yaptı.

Said Nursi'nin kaleme aldığı Risalei Nur isimli kitabı “basıp dağıtmayı ve böylelikle daha geniş kitlelere ulaşmasını” amaçlayan, cemaatin ‘Meşveret' koluna yakın bir yayınevi tarafından hazırlanan afişler, metrobüslerdeki reklam panolarına asıldı.

Normalde yüz binlerce lira verilerek kiralanabilecek alanlara söz konusu afişler 23 Kasım itibariyle konulmaya başlandı.

Anlaşmanın ‘bedeline’ ilişkin bilgi verilmedi ancak yayınevinin sitesinde de bu durum “Kur’an tefsiri Risale-i Nur külliyatının reklamı metrobüsleri süslüyor. Metrobüslerin tavanlarında da artık Risale-i Nur vecizelerini okuyabilirsiniz.” anonsuyla duyuruldu.

Fetullah Gülen de Nurcuydu

Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişimini de tasarlayıp düzenleyen FETÖ lideri Fetullah Gülen ve militanları da 17 Aralık 2013 tarihine kadar kamuoyunda ‘Nurcular' olarak biliniyordu. Hatta Gülen bu tarihe kadar ‘En büyük nurcu cemaatin lideri' diye nitelendiriliyordu.

FETÖ KORKUSUYLA ÇÖPLERE ATILMIŞTI!

Şu sıralar metrobüslerde boy gösteren ‘Risale-i Nur'lar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ üyeliğinden tutuklanmaya delil gösterilir' diye, yurdun dört bir yanında çöplere atılmıştı. Hatta bazı FETÖ gözaltı işlemlerinde, evlerde ve iş yerlerinde bulunan Risale-i Nur’lara da el konulduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

İDDİALARI NURCU LİDER DiLE GETİRMİŞTİ

Meşveretler gibi bir başka Nur cemaati grubu olan ‘Yeni Asyacılar'ın önde gelen isimlerinden Kâzım Güleçyüz de söz konusu kitapların çöpe atıldığına dikkat çekmiş ve “Yeniden yasak kitap uygulamasının bir takım insanları korkutması ciddi bir durum. Yazıldığı tarihten itibaren Türkiye'de yasaklanması için en çok uğraşılan kitap Risale-i Nur'dur. Fakat hiçbir zaman yasak olmadı. Tek parti dönemi daha sonraki dönemler, ihtilâller ve darbe dönemleri. 2 binden fazla dava açıldı ve bunların hiçbirinden yasak kararı çıkmadı. Hiç bu noktaya gelinmedi” diye tepkisini göstermişti.

İBB'DE ÜST DÜZEY DEĞİŞİM 2004 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş, geçtiğimiz Eylül ayında istifa ederek koltuğunu Mevlüt Uysal'a bırakmıştı. Kasım ayında da İETT Genel Müdürü Arif Emecen koltuğunu Ahmet Bağış'a devretmişti. 2004 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş, geçtiğimiz Eylül ayında istifa ederek koltuğunu Mevlüt Uysal'a bırakmıştı. Kasım ayında da İETT Genel Müdürü Arif Emecen koltuğunu Ahmet Bağış'a devretmişti.

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