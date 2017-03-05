İBB’den Vatan Caddesi’ndeki arsa alımı iddialarına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Vatan Caddesi üzerindeki bir arsaya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin tamamen yalan olduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu iddialara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Vatan Caddesi üzerindeki bir arsaya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin tamamen yalan olduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu iddialara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Bazı internet sitelerinde Vatan Caddesindeki bir arsanın İBB tarafından alındığına ilişkin haberler üzerine belediyenin resmi twitter hesabından açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi hesabından yapılan açıklamada “İstanbul Fatih İlçesi Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Akıl ve izandan yoksun hezeyanlardan oluşan iftiralara ilişkin gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA ÖNCESİ TARTIŞMALAR VARDI

Hükümete yakın kalemlerden Fatih Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'ye 300 milyon TL kazandırdığını iddia etti. AKP'li Başkan Topbaş'ı “FETÖ'cü” olmakla suçlayan Fatih Tezcan, “Ya bu satış devlet müdahalesi ile iptal edilmeli ya da Kadir Topbaş'a FETÖ'den soruşturma başlatılmalı, acilen yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır” dedi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Fatih Tezcan'ın “Kadir Topbaş FETÖ'ye 300 milyon lira aktardı” iddiası için “Fatih Tezcan’ın iddialarına kimse ilgisiz ve sessiz kalamaz. Bu saatten sonra ya Topbaş ya Tezcan gider” dedi.

Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın “İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde ‘FETÖ’ye ait bir araziyi almak için İBB’nin 300 milyon lira verdiğini” iddia etti. Tezcan, yazısında “Bu para transferi Kadir Topbaş'ın intiharıdır! Artık istifası da yetmez!” ifadelerini kullandı.