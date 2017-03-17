İBB’den yeni uygulama: Kademeli yaya geçidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kademeli yaya geçidi düzenlemesiyle, araçların kırmızı ışıkta bekleme süresi azalırken, yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sinyalize kavşaklarda Kademeli Yaya Geçişi Düzenlemesini hayata geçiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, trafiğin geliş ve gidiş yönündeki trafik ışıkları birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, trafik butonuna bastığında sadece geçiş yaptığı kısımdaki araçlar duruyor. Diğer yöndeki araçlar gereksiz yere durmak zorunda kalmıyor. Yaya, refüje yapılan bekleme alanına geldiğinde yeniden butona basarak, yine sadece geçiş yaptığı kısımdaki trafiği durdurmuş oluyor. Böylece, yaya refüje gelene kadar trafiğin diğer yönü boş yere beklemiş olmuyor. Bu uygulama sayesinde trafik çift yönlü olarak durmadığı için araçların ışıkta bekleme süresi azalmış oluyor.

Şimdiye kadar 100’ün üzerinde kavşakta uygulanan Kademeli Yaya Geçişi Düzenlemesiyle; bir yönden butona basan yayanın geçişini tamamlayabilmesi için orta refüjde bulunan bekleme alanında tekrar butona basması gerekiyor. Bununla birlikte, okul gibi yaya yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda, bir yönden butona basarak geçişe başlayan yayanın, refüje geldiğinde yeniden butona basmasına gerek kalmadan, sistem otomatik olarak çalışarak trafiği durduruyor. Kademeli yaya geçişlerinde, yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla refüjlere yapılan yaya bekleme alanları, engelli yaşlı ve çocukların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Düzenlemenin İstanbul genelindeki tüm sinyalize kavşaklarda yapılması planlanıyor.

İHA