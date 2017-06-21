İBB’nin projesi 437 yıllık camiyi bu hale getirdi

İstanbul Üsküdar’da Mimar Sinan’ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaz’ın hemen kenarında bulunan caminin önüne kazıklar çakılarak yapımına başlanan yaya yolu projesinin durdurduğunu, projenin tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

İBB, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en küçük cami olan ve denize sıfır olarak inşa edilen Şemsi Paşa Cami'nin önüne Üsküdar Meydan düzenleme projesi kapsamında yaya yolu yapımına başlamıştı. Cemaatin ve bölgede balık tutanların aktardıklarına göre, kazıklama işlemlerinin ardından cami avlusunun duvarlarında ve cami ile deniz arasındaki yürüme yolunda derin çatlaklar oluşmaya başladı. Öte yandan caminin çerçevelerinde de ne zaman oluştuğu bilinmeyen kılcal çatlaklar yer alıyor.

“KAZIKLAR ÇAKILMAYA DEVAM EDERSE DAHA KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİR”

Caminin önündeki alan balıkçıların uğrak yeri. Bölgede balık tutan vatandaşlar da çatlakları görmüş. Çoğu gazetecilere konuşmak istemese de caminin zarar görmesinden üzgün olduğunu belirtiyor. Hep bu bölgede balık tuttuğunu söyleyen bir vatandaş bölgede zemin çalışması yapılmadığını savunarak, “Darbelerden çatlıyor. Zeminde kayma olduğu söyleniyordu. ‘Kazıklar çakılırsa caminin kayması önlenecek' deniyordu. Ama çok daha beteri ile karşılaştık. Kazıkları çakmaya devam ederlerse daha kötü sonuçlar olabilir” dedi. Bir diğer vatandaş ise çatlakları işaret ederek, Tarihi caminin korunması lazım” şeklinde konuştu.

İBB: PROJE TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

İBB yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek” ifadelerine yer verildi.

KUŞKONMAZ CAMİ DE DENİYOR

Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan'a yaptırılan Şemsi Paşa Cami'nin bir diğer adı da Kuşkonmaz Camii. Mimar Sinan'ın mimari dehasının ürünü olan caminin, üzerine kuşların konmaması ve pislememesi için kuzey ve güney rüzgarlarının etkili olduğu bir noktaya inşa ettiği aktarılıyor. Bazı kaynaklara göre, Şemsi Paşa'nın ‘üzerinde kuşların uçmayacağı bir cami' yapmasını talep etmesi üzerine, Mimar Sinan camiyi, kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği ve dalgaların kıyıya vurarak kuşların rahatsız olacağını düşündüğü bir noktaya inşa etmiş. İçinde türbe, külliye ve kütüphane gibi bölümlerin olduğu cami, o nedenle halk arasında “Kuşkonmaz Camii” olarak anılıyor.