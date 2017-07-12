İç tüzük teklifi alt komisyonda

Anayasa Komisyonunda iç tüzük mesaisi başladı. 18 maddelik teklifin alt komisyona sevk edilmesi konusunda siyasi partiler anlaştı.

İç Tüzük değişiklik teklifi konusunda AKP ve MHP anlaşmıştı. CHP ise, iki partinin anlaştığı teklifin, milletvekillerinin sesini kıstığı gerekçesiyle teklifin büyük bölümüne karşı çıkıyor. AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, hem AKP, hem de CHP’nin komisyon toplantısına sadece komisyon üyesi vekillerle değil, çok kalabalık katılmaları dikkat çekti.

AKP ve MHP'nin ortak imza ile hazırladığı Anayasa değişikliğiyle uyumlu 18 maddelik iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonunda başladı ve İç tüzük teklifi alt komisyona gönderilmesine karar verildi. Görüşmeler 14 Temmuz Cuma günü yapılacak.