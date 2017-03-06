İçişleri: 386 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 201 operasyon gerçekleştirildi. TSK’nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 386 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 32 kişi tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 2’si ölü, 7’si sağ yakalanan, 1’i teslim olan toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 920 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 45’i tutuklandı.
DHA