İçişleri: 386 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava ve kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 386 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 32 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava ve kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 386 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 32 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 201 operasyon gerçekleştirildi. TSK’nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 386 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 32 kişi tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 2’si ölü, 7’si sağ yakalanan, 1’i teslim olan toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ/PDY OPERASYONLARI KAPSAMINDA 45 KİŞİ TUTUKLANDI

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 920 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 45’i tutuklandı.

DHA