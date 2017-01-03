İçişleri Bakanı Soylu: Son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldığını belirterek "PKK ile mücadelede girilemez denilen sözde barınma bölgelerine girildi. Sadece son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldığını belirterek "PKK ile mücadelede girilemez denilen sözde barınma bölgelerine girildi. Sadece son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda iç güvenlik konusunda bilgilendirdi. Soylu, terörün tasfiyesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “PKK ile mücadelede girilemez denilen sözde barınma bölgelerine girildi. Sadece son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi. Merkez ve taşradaki tüm birimlerimizle birlikte, tam bir koordinasyon içinde terörle mücadeleyi yürütüyor, operasyonlarımızı yapıyoruz. Kış aylarında terörü çaresiz bırakmak zorundayız diye yaklaşık 125 üs bölgesinde operasyon planladık ve 21 Kasım’dan itibaren bu üs bölgelerine evlatlarımız büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. 2016 yılında şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldı. 2016 yılında bu bölgede tespit edilen 485’i son üç ayda, 805 sığınak, barınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Terör örgütünün köy ve şehir yapılanmalarında faaliyet gösteren, yardım ve yataklık yapan, lojistik ve eleman temin eden sivil toplum örgütleri ve diğer yapılanmaların tamamına karşı operasyonlar yapılarak, idari ve adli mercilere gerekli cezai yaptırımlar aynen uygulanmaya devam etmektedir”

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“2016 YILINDA 339 OLAY ENGELLENDİ”

Süleyman Soylu, 2016 yılında 339 olayın engellendiğini söyledi. Soyu,”313’ü PKK, 22 DEAŞ, 4’ü radikal sol örgüt, 247 patlayıcı, 61 bombalı araç, 23 canlı bomba şüphelisi, 42 eylem yapacak örgüt üyesi tespit edilmiştir. Son üç ayda 80 olya engellenmiştir. Örgüte katılım oranı 2015 yılında 3 bin 572 iken, 2016 yılında 559’dur. Son iki ayda örgüte katılım sadece 5 olmuştur. Teslim olma son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, 2016 yılında 457 kişi terör örgütünden kaçarak adli makamlara teslim olmuştur. 2016 yılında 110 sözde üst düzey terörist, 80’i arananlar listesinde etkisiz hale getirilmiş, son 3 ayda 44 arananlar listesindeki terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2016 yılında DEAŞ mensubu 3 bin 506 kişi gözaltına alınmış, bin 531’i yabancı, bin 338’i, 694’ü tutuklanmıştır” diye konuştu.

DHA