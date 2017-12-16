İçişleri Bakanı Soylu TBMM’de kürsüye 9 klasörle çıktı

CHP'nin bugün hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu. Soylu, kürsüye 9 klasörle geldi, eleştirilere yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Görüşmeler de İçişleri Bakanı Süleyman Soyu çok sayıda evrak çantasıyla kürsüye çıktı. 9 klasörle kürsüye gelen Soylu konuşmasında çok sayıda döviz gösterdi.

Klasörlerden ‘İftiralar’, ‘Yalanlar’, ‘Hakaretler’ başlıklı çok sayıda döviz gösteren Soylu, CHP’ye yüklendi. Soylu’nun iddiaları ana muhalefet sıralarından sık sık tepki gördü.

CHP DE CEVAP VERDİ

Bu sırada CHP sıralarından tepkiler geldi.

CHP’li Engin Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fettullah Gülenin yan yana fotoğrafını gösterdi.

İLGİLİ HABER Özgür Özel'den İçişleri Bakanı için çok konuşulacak iddia: 'Soylu'dan sorumlu FETÖ abisini' açıkladı

Soylu konuşmasını tamamladıktan sonra kürsü etrafına yayılan Bakanın gösterdiği dövizleri kavaslar toplamak istedi.

CHP’li Milletvekilleri buna karşı çıktı. Oturumu yöneten Bahçekapılı oturuma ara verdi. Arada AKP’li Milletvekilleri dövizleri yerden toplayarak kürsüden uzaklaştırdı.

Bu arada AKP’li milletvekillerinin dövizleri topladığı gözükmesin diye arkadaşları kürsünün önünde set oluşturdu.