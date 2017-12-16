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İçişleri Bakanı Soylu TBMM’de kürsüye 9 klasörle çıktı

CHP'nin bugün hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu. Soylu, kürsüye 9 klasörle geldi, eleştirilere yanıt verdi.

Zekeriya ALBAYRAK
23:4516 Aralık 2017
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İçişleri Bakanı Soylu TBMM’de kürsüye 9 klasörle çıktı
CHP'nin bugün hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu. Soylu, kürsüye 9 klasörle geldi, eleştirilere yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Görüşmeler de İçişleri Bakanı Süleyman Soyu çok sayıda evrak çantasıyla kürsüye çıktı. 9 klasörle kürsüye gelen Soylu konuşmasında çok sayıda döviz gösterdi.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Klasörlerden ‘İftiralar’, ‘Yalanlar’, ‘Hakaretler’ başlıklı çok sayıda döviz gösteren Soylu, CHP’ye yüklendi. Soylu’nun iddiaları ana muhalefet sıralarından sık sık tepki gördü.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

CHP DE CEVAP VERDİ

Bu sırada CHP sıralarından tepkiler geldi.

chp

CHP’li Engin Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fettullah Gülenin yan yana fotoğrafını gösterdi.

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Soylu konuşmasını tamamladıktan sonra kürsü etrafına yayılan Bakanın gösterdiği dövizleri kavaslar toplamak istedi.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

CHP’li Milletvekilleri buna karşı çıktı. Oturumu yöneten Bahçekapılı oturuma ara verdi. Arada AKP’li Milletvekilleri dövizleri yerden toplayarak kürsüden uzaklaştırdı.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Bu arada AKP’li milletvekillerinin dövizleri topladığı gözükmesin diye arkadaşları kürsünün önünde set oluşturdu.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Son güncelleme: 00:0017.12.2017
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