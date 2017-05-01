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İçişleri Bakanlığı: 38’i ölü, 11’i teslim, 16’sı sağ…

İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terörle mücadele bilançosu yayınladı. Rapora göre son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.

11:311 Mayıs 2017
Gündem
İçişleri Bakanlığı: 38’i ölü, 11’i teslim, 16’sı sağ…
İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terörle mücadele bilançosu yayınladı. Rapora göre son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terörle mücadele bilançosu yayınladı. Rapora göre son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38’i ölü, 11’i teslim, 16’sı sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi. (DHA)

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