İcra müdürlüğünde rüşvete 18 yıla kadar hapis istendi!

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi 13. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak çalışan Yunus Y. (56) hakkında, bir şirketin avukatından 3 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddiaya göre; Anadolu Adliyesi 13. İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcı olan Yunus Y., Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'ndeki bir dosya kapsamında alacaklı olan şirketin avukatından, hazırladığı sıra cetvelini gösterip, alacağının tamamını karşılayacak şekilde hesaplama yapmak suretiyle elde edilen satış gelirinden alacağın tamamı tutarında ödeme yapılacağını söyleyerek 3 bin lira rüşvet istedi.

Bunun üzerine savcılığa şikayetçi olmaya karar veren şirketin avukatı Mücahit K., Yunus Y.'ye telefon ederek istediği parayı getireceğini söyledi. 30 Ekim tarihinde 3 bin lira ile birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden avukat Mücahit K., şikayette bulundu. Başsavcılık tarafından kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmesinin ardından, görevlendirilen polis memurları 3 bin liranın seri numaralarını aldı. Görevli polislerle birlikte müdür yardımcısının yanına giden avukat Mücahit K., 3 bin lirayı nasıl vereceğini sordu. Bunun üzerine müdür yardımcısı Yunus Y., fotokopi çektirecek gibi dışarıya çıkmasını ve parayı bir dosyanın içerisine koyarak getirmesini istedi. İçeriye giren avukattan dosya ile birlikte içinde bulunan 3 bin lirayı alan Yunus Y., dosya içerisindeki parayı komidinin çekmecesine kilitledikten sonra tuvalete gitmek için dışarıya çıkmak istediği sırada kendisini izleyen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Yunus Y., aldığı rüşvet parasını da kendisinden isteyen polislere teslim etti.

Yapılan aramada, Yunus Y.'nin montunun cebinde 5 bin lira, masasındaki çekmecesinde bulunan icra takip dosyasının içinde 50 lira, kendi adına kayıtlı 10 kredi kartı, 13 adet 1 Amerikan doları, 200 Euro, 3 bin 300 Türk Lirası, 2 adet altın, 4 adet kendi adına kayıtlı silah taşıma ruhsatı ele geçirilirken, evinde ve otomobilinde yapılan aramada ise 11 bin 550 dolar ve 5 bin 600 Euro, 141 adet CD ve 18 DVD, notebook, navigasyon cihazı, kart okuyucular, hafıza kartı ve USB bellekler, 4 adet tabanca ile çok sayıda fişek, çok sayıda markalı gözlük ile saat, kamera, fotoğraf makinesi ve pasaport ele geçirildi. Tüm bunlara da el konulurken, göz altına alınan Yunus Y., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yunus Y. ifadesinde, rüşvet almadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Yunus Y., ‘rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Yunus Y. hakkında, ‘rüşvet' suçundan 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.