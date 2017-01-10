İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO’nun iptal seferleri şöyle:
06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:15 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Yenikapi – Bursa Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:30 Bursa – Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO iptal seferleri ise şu şekilde:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
DHA