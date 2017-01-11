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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
06:3611 Ocak 2017
Gündem
İDO ve BUDO’da sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO’nun iptal seferleri şöyle:

06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO’nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi, 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

DHA

Son güncelleme: 07:4011.01.2017
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