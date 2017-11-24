İETT Genel Müdürü Arif Emecen’in kovulma sinyali 24 Kasım mesajında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden aldı. Mevlüt Uysal'ın, Emecen'i görevden alma kararının sinyalini bir gün önce yaptığı 24 Kasım konuşmasında verdiği ortaya çıktı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden alacağının sinyalini 24 Kasım mesajında vermiş. Uysal İBB tarafından düzenlenen 24 Kasım töreninde yaptığı konuşmada İstanbul’daki toplu ulaşım ile ilgili bazı sözler sarf etmişti. Uysal konuşmasında otobüs ve metrobüse de değinerek, “İstanbul gerçekten büyük bir şehir. İlk geldiğiniz zaman ‘ağlayanı bahtiyar şehir, bu şehir mi?’ diyeceksiniz. Otobüse binmesi zor. Metrobüse binmesi zor. Gittiğimiz yere, işimize, okulumuza memleketteyken başka bir ile gidebileceğimiz sürede ancak varabiliyoruz. Doğru” demişti. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden İstanbul’da otobüs ve metrobüsten sorumlu olan İETT’nin Genel Müdürü Arif Emecen, Mevlüt Uysal tarafından kovuldu.

24 KASIM MESAJINDA OTOBÜSE VE METROBÜSE DEĞİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, programın başında öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Uysal, İstanbul’un yaşamak için zor bir şehir olduğunu ancak vazgeçilmesi zor olduğunu belirtip, “Hepiniz yeni bir şehre geldiniz. Diyeceksiniz ki, ‘geldiğimiz yerden çok farklı.’ İstanbul gerçekten büyük bir şehir. İlk geldiğiniz zaman ‘ağlayanı bahtiyar şehir, bu şehir mi?’ diyeceksiniz. Otobüse binmesi zor. Metrobüse binmesi zor. Gittiğimiz yere, işimize, okulumuza memleketteyken başka bir ile gidebileceğimiz sürede ancak varabiliyoruz. Doğru. Fakat İstanbul öyle bir şehir ki, gelen bir daha ayrılamıyor. Her şeye rağmen o koşuşturma ve yoğunluk İstanbul’un cazibesini arttırıyor. İstanbul insanı kendisine aşık ediyor. Baktığımız zaman İstanbul’a gelip ‘bıktım, döneyim’ diyen çok az vardır” dedi.

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“İNSANLARIN HAYATINI EN FAZLA ETKİLEYENLER ÖĞRETMENLERDİR”

Uysal, konuşmasının devamında öğretmenliğin önemine değinerek, “Her yaşayan muhakkak bir tedrisattan geçer. Öğretmen vasıtasıyla geçer. Siz öğretmenler de geçtiniz. Hayatta, insanların hayatını en fazla etkileyenler öğretmenlerdir. Sizleri de belki öğretmenleriniz etkiledi ve öğretmen oldunuz. İnsanları ailesinden, akrabalarından daha fazla öğretmenler etkiler. Bu manada gerçekten önemli bir görev yapıyorsunuz. Bunun bilincindesiniz. Konuşan öğretmen arkadaşımız; sınıfa abdestsiz girmemek gerektiğini, sınıfın mabet olduğunu söyledi. İnşallah bu düşünceyle biz sizlere çocuklarımızı, yeni neslimizi rahat rahat teslim ediyoruz. İnşallah İstanbul’da güzel ve iyi bir nesil yetişir, İstanbul daha da güzelleşir” diye konuştu.

“GÜZEL İMAR EDİLMİŞ BİR ŞEHİRDE EĞER İÇİNDE YAŞAYANLAR İMAR EDİLMEMİŞSE BİR ÖNEMİ YOKTUR”

Uysal sözlerine şöyle devam etti: Biz belediyecilerle öğretmenlerin bir ortak yönü var. Belediyeciler şehri imar eder. Kaldırımı güzelleştirir. Caddeyi, sokağı, parkları güzelleştirir. Kısacası; şehrin mimari dokusuna ilmek çeker, onu imar eder. Siz öğretmenler; şehirde yaşayanlara emek çeker, onları imar edersiniz. İkisi buluştuğu zaman güzel, iyi bir netice ortaya çıkarır. O kadar güzel imar edilmiş bir şehirde eğer içinde yaşayanlar imar edilmemişse bir önemi yoktur.

VALİ ŞAHİN: İNSANLIĞIN BUGÜN BİRİKİMİNDE NE VARSA TAMAMI ÖĞRETMENLERİMİZİN ESERİDİR

İBB Başkanının konuşmasının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin bir konuşma yaptı. Şahin şu ifadeleri kullandı: Dünyanın, insanlığın bugün birikiminde ne varsa tamamı öğretmenlerimizin eseridir. Dünyanın bugün geldiği nokta öğretmenlerimiz sayesindedir. Onlar öğretti, insanlar öğrendi ve uyguladı. Bizim kültürümüz açısından öğretmenlik kutsal bir meslek. Bir harf öğretenin kulu, kölesi olmaya razı olmak başka hiç bir medeniyette yok. Bu medeniyetimizin, inancımızın öğretene vermiş olduğu değerdir.

“İSTANBUL HEM ALİMDİR HEM MUALLİM”

Vali Şahin konuşmasının devamında; İstanbul’da öğretmenlik yapmanın imtiyazlı bir durum olduğunu belirterek, “İstanbul’da bulunmak, İstanbul’da yaşamak önemli bir imtiyazdır. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Ama İstanbul’da öğretmen olmak apayrı bir onur olsa gerek. İstanbul’da sorumlu, yönetici olmak apayrı onur olduğu gibi. İstanbul’un öğretmen açısından bir başka önemi var. İstanbul muallim bir şehirdir. Hem alimdir hem muallimdir. İstanbul insana doğumundan ölünceye kadar hep bir şeyler öğretir. İstanbul’un her bir köşesinde bir bilgi gizlidir” dedi.