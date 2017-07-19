İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Eyüp Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Akpınar-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüsteki 11 yolcu ile devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olay yerindeki inceleme yaptı.

Akpınar Mahalle Muhtarı Ali Genç, “Otobüs şoföründen aldığım bilgiye göre kamyon süratle geliyor otobüs kaçıyor ama yine de kamyonun dorsesi vuruyor. Burada sürekli bu kazalar oluyor” diye konuştu.

Mahalle esnafı Erkan Çalık “Kum kamyonu ile İETT otobüsü tam virajda kaza yaptı. Olayı gördüğüm anda arkadaşımla birlikte yardıma koştum. Otobüste yaklaşık 20 kişi vardı en az 14-15 tanesi çeşitli yerlerinden yaralıydı. Otobüs şoförü şans eseri yara almamıştı. Tehlikeli bir viraj. Bu virajın buradan kaldırılmasını rica ediyoruz. Kum kamyonları ve Havalimanı kamyonları buradan gidip gelebilir fakat şahsi sivil araçlara farklı bir yol yapılabilir. Bir kaç ay önce aynı noktada aynı kaza yaşandı. O kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti. Yani bu virajın buradan kaldırılması için her gün trafik kazası mı yaşanması gerekiyor” diye konuştu. DHA