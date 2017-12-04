İETT otobüsü şoförü ile tartıştığı sürücü yol ortasında kavga etti.

Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında Sabiha Gökçen Havalimanı Kavşağı’nda yol verme tartışması çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya başladı. İETT şoförü, sürücünün kendisine küfür ettiğini iddia ederek araçtan indi ve sürücünün yanına gitti. Tartışma yolcularının araya girmesi ile bir süre sonra sona erdi. Sakinleştirilen İETT şoförü aracına bindi.

TEKNE VE YUMRUKLA BİRBİRİNE GİRDİLER

İETT sürücüsü tam hareket edecekken otomobil sürücüsü otobüsün yanına geldi. Tartışmanın dozu daha da arttı. İETT şoförü aracından indi. İki sürücü yol ortasında birbirine girdi. Yumruklar tekmeler havada uçuştu. İki sürüyü yine yolcular ayırdı. Kavganın ardından araçlarına binen sürücüler birbirlerine tehditler yağdırarak yollarına devam etti.

İstanbul (DHA)