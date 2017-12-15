İETT, yolcularına ferdi kaza sigortası yaptırdı

Metrobüs ve otobüs kazaları ile bu yıl sıkça karşılaştığımız İETT 2 bin 462 araçta seyahat eden 221 bin 580 yolcusuna 470 bin TL’ye ferdi kaza sigortası yaptırdı

İstanbul'da İETT araçları ile seyahat edenlere İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ferdi kaza sigortası yapıldı. Otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel ile yolculuk yapacak 221 bin 580 yolcu, yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelecek her türlü kaza ve terör olaylarına karşı sigorta güvencesi altına alındı. Kurum 2 bin 462 aracı kapsayan sigorta hizmetine 470 bin TL ödeyecek. Başınıza gelecek her türlü kazada otobüs şoförünün beyanı ve kayıtlara göre yolcular sağlık giderleri veya kalıcı kusurlar için tazminat alabilecek. Raporların ilgili sigorta şirketine ulaştırılmasının ardından 5 gün içinde tazminat ödemeleri yapılacak.

YOLCU SAYISI ARTTI ARAÇ SAYISI AZALDI

Kurum 2017 yılında 2 bin 520 adet araçta seyahat edecek 201 bin 600 yolcu için ferdi kaza sigortası yaptırmıştı. Bu yıl ise 58 aracın eksildiği ortaya çıktı. Ancak yolcu sayısında 20 bin artış gözlemlendi. Bir önceki yıl için 356 bin 250 TL'ye yolcuları için ferdi kaza sigortası yaptıran kurum bu yıl için 113 bin 750 TL daha fazla ödeme yapacak. Yolcular sadece toplu taşıma araçlarında seyahat ederken değil durakta beklerken de sigortalı oldu. Otobüslere inip binilirken, durakta beklerken, yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelecek her türlü kaza ve terör olaylarına karşı tüm yolcular kapsam altına alındı.