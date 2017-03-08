Iğdır’ın şovmen Nurettin’i

Iğdır'da kışın ayakkabı boyacılığı yazın ise palyaçoluk yaparak geçimini sağlayan Şovmen Nurettin kentin simgesi olmak yolunda hızla ilerliyor. Ayakkabı boyarken de palyaço kıyafeti giyen Nurettin'e vatandaşların ilgisi de bir hayli büyük. Çünkü Şovmen Nurettin'e uğrayanlar hem ayakkabılarını boyatıyorlar hem de onun performansını izleyerek stres atıyorlar. Gün içinde adeta bir terapi merkezi gibi çalışan Nurettin'in günlük kazancı ise 50 ile 60 lira arasında değişiyor.

Iğdır'da kışın ayakkabı boyacılığı yazın ise palyaçoluk yaparak geçimini sağlayan Şovmen Nurettin kentin simgesi olmak yolunda hızla ilerliyor. Ayakkabı boyarken de palyaço kıyafeti giyen Nurettin'e vatandaşların ilgisi de bir hayli büyük. Çünkü Şovmen Nurettin'e uğrayanlar hem ayakkabılarını boyatıyorlar hem de onun performansını izleyerek stres atıyorlar. Gün içinde adeta bir terapi merkezi gibi çalışan Nurettin'in günlük kazancı ise 50 ile 60 lira arasında değişiyor.

Iğdır'ın en işlek Caddelerinden biri olan Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan ayakkabı boyacıları soğuk havaya rağmen boyacılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Soğuk kış şartlarında sabah erken saatlerde boya sandıklarıyla meydandaki yerlerini alan ayakkabı boyacıları, soğuğa direnerek ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde, 30 yıla yakındır ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Nurettin Aykuş, “Aralık'ta oturuyor Iğdır'da boyacılık yapıyorum. Benim iki kızım bir oğlum var. Eve ekmek götürmek için çalışıyor, ailemi, mesleğimi çok seviyor ve onlar için mücadele ediyorum. Kışın soğuk şartlar altında çalışarak zor günler geçirdim” dedi.

“Ekmeğimi boyacılık yaparak kazanıyorum”

Kışın boyacılık yazın ise palyaçoluk yaparak Vali yolunda balon sattığını ve ekmeğini taştan çıkardığını söyleyen Aykuş, “halkın ilgisini çekmek için palyaço elbisesi giyiyor ve ekmeğimi kazanıyorum halkta beni çok seviyor. Ayakkabıyı 3 TL'ye boyuyorum. Kış olduğu için şu anda günlük 50 ila 60 TL arası para kazanıyorum. Bu para yetmediği için ekstra palyaçoluk yapıyorum. Aileme karşı mahçup olmamak, geçindirmek ve onlara karşı suçlu duruma düşmemek için çalışmam lazım. Benim bu mücadelem çalışmayanlara örnek olsun. Bütün gençlerimiz mahvolup gidiyor. Bu arada çalışmak isteyene iş çok yeter ki yetenek ve beceri olsun” dedi.

Ayakkabısını boyatan Abdullah Akar isimli vatandaş ise, “ayakkabımı boyatmaya geldim. Nurettin kardeşimiz yıllardan beridir bizim ayakkabılarımızı boyar. Kendisi çok değerli bir arkadaştır. Iğdır'da sembolleşmiş bir kişidir. Kışın burada zor şartlar altında boyacılık, yazın ise Vali yolunda palyaçoluk yaparak çocukları eğlendiriyor. Arkadaşımız mesleğinde çok iyidir ve ekmeğini kazanıyor. Ekmek kazanmak her kesin kendi elindedir” şeklinde konuştu. (İHA)