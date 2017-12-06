İğrenç olay: Annenin sevgilisinden ölen 38 günlük bebeğe cinsel istismar

Van'da 38 günlük erkek bebeğe cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında bebeğin annesinin de bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mahkemeye verilen mütalaada sanıklardan anne P.T. ile sevgilisi olduğu öne sürülen F.A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Van’da 26 Ocak tarihinde anne P.T. ile F.A. ve Y.G. tarafından kusma ve halsizlik şikayetleriyle özel bir hastaneye götürülen 38 günlük bebek, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi polise bildirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, 30 Ocak’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdükleri iddiasıyla anne P.T. ile F.A. ve Y.G hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına P.T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar F.A. ve Y.G. ise mahkemede hazır bulundu. Müdafi ve müşteki avukatlarının savunmalarının ardından, savcı mahkemeye mütalaasını sundu.

Mütalaada, anne P.T. ile sevgilisi olduğu değerlendirilen F.A.´nın uyuşturucu bağımlısı oldukları ve günübirlik evlerde yaşadıkları belirtildi. P.T. ve F.A.’nın kalacak yer konusunda Y.G.´den yardım istedikleri, Y.G.’nin de İpekyolu ilçesinde kendilerine ev tahsis ettiği kaydedilen mütalaada, olay günü üç sanığın birlikte hastaneye gittiği ifade edildi.

Mütalaada, küçük bebeğin küt kafa travması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre F.A.´nın vücuda organ sokmak suretiyle cinsel yönden bebeği istismar ettiği kaydedilen mütalaada, bu hususun anne P.T. tarafından beyan edildiği bildirildi.

Mütalaada ayrıca, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nın 14 Mart 2017 tarihli raporuyla bağlantılı olan 16 Mart 2017 tarihli uzmanlık raporunda, yapılan incelemelerde maktulün üzerinden bulunan sürüntü örnekleri ve maktule ait kıyafetler üzerindeki örnekler ile F.A.´nın örneklerinin uyumlu olduğu belirtildi.

Bu bağlamda sanık F.A.´ın `kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ ve `Cinsel istismar´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık anne P.T´nin ise `kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanık Y.G.’nin ise suça yardım ve yataklık yaptığı gerekçesi ile 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. DHA