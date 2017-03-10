İhraç edilenlere polis müdahalesi

OHAL sonrası yayınlanan kararnameler ile, kamudan ihraç edilen memurlara, polis gazlı müdahalede bulundu. İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplanan ve iş için başvuru dilekçesi vermek isteyen KESK üyeleri, işsizlik ödeneği için de eylem yaptı.

OHAL sonrası yayınlanan kararnameler ile, kamudan ihraç edilen memurlara, polis gazlı müdahalede bulundu. İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplanan ve iş için başvuru dilekçesi vermek isteyen KESK üyeleri, işsizlik ödeneği için de eylem yaptı.

İl Müdürtlüğü önünde önlem alan çevik kuvvet, eski memurları gaz sıkarak dağıttı. Daha sonra grubun açıklama yapmasına izin verildi. Grup adına yapılan açıklamada çok sayıda memurun haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edildiklerine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

‘'Emeğin, bir gecede KHK ile gasp edilmesini kabul etmiyoruz. İstihdamla görevli İŞKUR bile her yüz çalışandan 4'ünü işsiz bırakmıştır. Tek mesleği öğretmenlik olan 50 bin insan işsiz kaldı. Kayıtdışı çalışma yeniden yükseldi. İşlerinden atılan 102 bin kişiyi İŞKUR'a başvurmaya çağırıyoruz. İnsanları işlerini kendi tasarrufları ile gasp edenler yine aynı tasarrufu kullanarak iş bulma yükümlülüğünü yerine getirmelidir”