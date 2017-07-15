İhraç edilenlerin isim isim listesi: Yeni KHK ile kaç kişi ihraç edildi? (692 SAYILI KHK)

Göreve iade edilenlerin ve görevden çıkarılanların yayınlandığı listede hangi isimler var. Kimler ihraç edildi? Hangi kurumlarda göreve iade edilenler oldu? İşte 692 Sayılı KHK hakkında detaylar.

Yayınlanan yeni KHK ile 7563 kişi ihraç edildi. Görevlerinden ihraç edilenlerin görev aldıkları kurumlar ve isim listesi de yayınlandı. Aynı zamanda kararnameyle görevlerine iade edilenler de oldu, 692 sayılı KHK’da göreve iade ve yeniden açılmasına izin verilen dernekler de bulunuyor.

HANGİ KURUMLARDAN KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ?

Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 418, Dışişleri Bakanlığı'ndan 45, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi, Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi ihraç edildi. Kararnamede göreve iade kararları da bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 kişi ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı'nda 1.486 kişi ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı'nda 789 kişi ihraç edildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 546 kişi ihraç edildi.

(TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 181 personel

TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 180 personel

TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 185 personel)

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi ihraç edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 kişi ihraç edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan 418 kişi ihraç edildi.

TRT'den 29 kişi ihraç edildi.

Jandarma'da 235 kişi ihraç edildi.

YÖK'ten 302 akademisyen ihraç edildi.

GÖREVE İADELER

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi göreve iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi göreve iade edildi.

İHRAÇ EDİLEN KİŞİLERİN İSİM İSİM LİSTESİ

İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ

ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİNLENLER LİSTESİ

ÖĞRENCİLİKLERİ İADE EDİLENLER LİSTESİ

RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ LİSTESİ

AÇILAN DERNEK LİSTESİ