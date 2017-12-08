İhraç edilmişti! Hakkını helal etmedi…

Çorum'da Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ı karşıladığı için partisi MHP'den ihraç edildiği belirtilen Sungurlu İlçe Belediye Başkanı Abdulkar Şahiner, "Beni partiden ihraç edebilirler ama ülkücüğümden ve milliyetçiliğimden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Genel merkez dahil hakkımı hiçbirine helal etmiyorum" dedi.

Çorum’un Sungurlu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın’ı Sungurlu Belediyesi’nde karşıladığı için 25 Eylül tarihinde ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiği idida edildi.16 Ekim tarihinde toplanan Çorum İl Başkanlığı Disiplin kurulunun yaptığı gizli oylama ile partiden ihraç edilmesine karar verildi. Karar MHP Genel Merkezince onaylanıp Başkan Şahiner’e tebliğ edildi. Karar üzerine Başkan Şahiner bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından şunları paylaştı:

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“Hayatım boyunca içinde bulunmaktan onur duyduğum ve görev aldığım, her kademesinde mücadelesini verdiğim partimin, ülkemin geleceği ile ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutum, şahsımı ve benim gibi düşünen birçok ülke sevdalısını endişeye düşürmüş ve ülkemizin geleceğine yönelik hayal kırıklığına uğratmıştır. Demokratik hayatın temel unsuru olan partim içinde sadece demokrasiye olan inançlarıyla farklı fikirlere sahip ülke sevdalılarının disiplin kurullarına sevkleri, hatta partiden ihraçlarıyla devam eden süreç, partim içinde özgür düşünce ile siyaset yapma imkanının kalmadığını da göstermiş durumdadır. Tüm bu gelişmelerle birlikte şahsım adına ne yazık ki siyasi bir yol ayrımına gelinmiştir. Beni partiden ihraç edebilirler ama ülkücüğümden ve milliyetçiliğimden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Genel merkez dahil hakkımı hiç birine helal etmiyorum.”