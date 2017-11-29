İki arkadaş aynı ağaçta aynı iple ağaçta intihar etti

İstanbul'da önceki gün ilginç bir intihar olayı yaşandı. Hurdacılık yapan 2 arkadaş kendilerini aynı iple aynı ağaca astı.

Olay, Sarıyer Ayazağa Kent Ormanda meyndana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Levent Tunç arkadaşı Hüseyin Örs’le ormanlıl alana giderek, mangal yakarak alkol aldı. Sohbet eden 2 çocukluk arkadaşı gece evlerine dönmedi. Sabah saatlerinde kent ormanına gidenler, bir ağaca asılı halde 2 gencin cesedini gördü. Durum polise bildirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kişilerin Levent Tunç ve Hüseyin Örs olduğunu tespit etti. Aynı iple aynı ağaca asılı olan iki arkadaşın intihar ettiği belirlendi.

Ikilinin intihar sebebi öğrenilemezken cesetler incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Örs ve Tunç’un kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netleşek.