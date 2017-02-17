İki bakanlık arasında ‘su’ tartışması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen sulama görevlerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kaydırılmasını öngören taslağa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan itiraz geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasındaki teknik ‘görüş ayrılığı' nedeniyle, tarımsal sulama konusunda ‘bakan' düzeyine varan ilginç bir atışma yaşanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hazırlayarak görüşe açtığı kanun taslağı ile tarımsal sulama işlerini bakanlık bünyesine almaya hazırlanıyor. Taslağa göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kapatılarak yerine Toprak Su Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Kalkınma ve Örgütlenme Genel Müdürlüğü kurulacak. Sulama işleri bakanlık bünyesine alınacak. Toprak Su Genel Müdürlüğü de su kaynakları ve su sınıflandırması konuları ile tarımsal sulamada verimliliği artıracak çalışmalar yapacak.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre; yeni genel müdürlük, sulama tesisleri yaptıracak ve işletecek, işletmeye açılmış sulama tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirecek. Ancak halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen sulama görevlerinin büyük bölümünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na kaydırılmasını öngören taslağa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan itiraz geldi. Sulama işinin hali hazırda sorunsuz yürütüldüğünü savunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla görev paylaşımı yapılmasının yetki karmaşası ve çift başlılığa yol açacağı görüşünde. Bakanlık yetkilileri, “Aynı işi iki kurum yapamaz. Çünkü zaten biz bu işi yapıyoruz” diyor.

‘DAHA VERİMLİ YAPARIZ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sulama ve toplulaştırma faaliyetlerinin farklı bakanlıklarda olduğuna dikkat çekerek, sulama ve toplulaştırmayı tek elde toplayacaklarını kaydetti. Çelik, Devlet Su İşleri'ni kendi bakanlığı bünyesine alacaklarını belirterek, böylece daha verimli toprak yönetimi yapılacağını savundu.

‘ONLAR SÜTLE İLGİLENSİNLER'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanması konusunda yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu belirterek, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın zaten işi çok fazla. Suyla değil de sütle ilgilenirlerse daha faydalı olur” dedi.