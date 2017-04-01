İki gün arayla aynı acı!

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 6 yaşındaki Ömer Yıldırım, kalp krizinden ölen dedesi toprağa verilirken oyun oynamak için gittiği parkta kalp krizi geçirerek öldü.

Sibel Yıldırım’ın babası Ramiz Yıldırım, önceki gün kalp krizinden hayatını kaybetti. Sibel ve Yener Yıldırım çifti, dün cenaze namazı kılındıktan sonra defin için mezarlığa giderken, 2 çocuklarından büyük olan Ömer Yıldırım’ı da evlerinin yakınındaki parka gönderdi. Ömer Yıldırım, saat 17.00 sıralarında kaydırağa çıkacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Çocukların haber verdiği çevrede bulunanlar, Ömer Yıldırım’ı kamyonetle Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Minik Ömer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ömer Yıldırım’ın cenazesi, yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Yıldırım’ın cenazesi bugün öğlen, önceki gün kalp krizi geçirerek ölen dedesi Ramiz Avşar’ın mezarının yanında toprağa verildi.

Ömer Yıldırım’ın dayısı İsmail Avşar, aynı gün çifte acı yaşadıklarını anlatırken, “Babamın vefatından dolayı cenazemiz vardı. Saat 17.00 sıralarında yeğenim parkta oynarken düşüp bayılmış. Hastaneye götürmüşler, kalp krizi geçirmiş. Hastanede vefat etti. Onu da bugün toprağa verdik. Bir rahatsızlığı yoktu. Perişan olduk, çifte acı yaşadık” diye konuştu. DHA