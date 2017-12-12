İki sineğe 8 bin lira ceza

Sancaktepe’de İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bir fırında denetim sırasında gördükleri iki sinek için işletmeye 8 bin 27 lira idari para cezası kesti. Fırın sahipleri cezasının iptali için itirazda bulundu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri 15 gün önce Abdülkerim B.'nin işlettiği fırında ki eksikliklerin giderilmesi için süre verdi. Verilen sürenin bitmesinden sonra denetim için gelen görevliler içeride iki sinek gördü. Fırına gelen ekipler, içeride iki sinek görünce işletmeye 8 bin 27 lira idari para cezası kesti. İşyeri sahibi Abdülkerim B., sineklerin kurban bayramı nedeniyle dükkanının yanında kurulan hayvan pazarı nedeniyle içeri girmiş olabileceği açıklamasında bulundu. Görevliler iki sinek için 8 bin 27 lira ceza keserken işletme sahipleri cezaya itiraz etti.

Pencerede sineklik yok

Sancaktepe Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül 2017 tarihinde civardaki iş yerlerine denetim yapıldı. Denetim sırasında, Abdülkerim B.'nin işlettiği fırının üretim kısmında bulunan pencerelerde sineklik olmadığını fark eden ekipler, işletme sahibi Abdülkerim B.'ye, pencerelere sineklik takması için 15 gün süre verdi ve işyeri sahibi de bu süre içerisinde tespit edilen eksiklikleri gidererek pencerelere sineklik taktırdı. 15'inci günün sonunda fırına tekrar denetime gelen ekipler, sinekliklerin takılı olduğunu ancak içeride iki tane sinek olduğunu görünce, işletmeye 8 bin 27 lira idari para cezası kesti. Ekiplere, sineklerin pencereden değil, iş yerinin giriş kapısından girmiş olabileceğini söyleyen Abdülkerim B., ceza kesilmesini önleyemedi.

Cezanın iptali için başvuru yaptı

Bunun üzerine Abdülkerim B., Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçe ile cezanın iptal edilmesini talep etti. Abdülkerim B. dilekçesinde, “Sancaktepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül 2017 tarihinde iş yerimde yapılan resmi kontrolde, havalandırma ve hijyen uygulamalarının yeterli olmadığı tespit edilmiş ve bu eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre tanınmıştır. 26 Eylül 2017 tarihinde yapılan denetimde, tespit edilen noksanlıkları gidermemize rağmen 8 bin 27 lira idari para cezasına çarptırıldık. Aradan geçen zaman içinde, iş yerimizdeki noksanlıkları giderdik. Ancak, 10 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında hemen yanı başımızda kurban pazarı kurulmuştu. Kurban pazarı artıkları uzun süre mahallinde kaldı. Dolayısıyla kurban pazarının atıklarından uzun süre sorun yaşadık. Özellikle sivri sinek, işletmeleri ve mahalle sakinlerini uzun süre rahatsız etti. İşyerime yapılan ikinci denetimde; kurban pazarı sebebiyle mahalleye musallat olan sineklerden iş yerimiz de nasibini almıştı. İşyerimizin giriş kapısından girmiş bir iki sineğe rastlayan ekipler, iş yerimize idari para cezasını verdi” dedi.

“İki ay süre verilse sorun kalmayacaktı”

Dilekçesinde, “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41. Maddesinin (e) bendinde; ‘insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan ve acil tedbirleri gerektirmeyen diğer durumlarda, görülen uygunsuzlukların giderilmesi için 6 ayı aşmamak üzere süre verilir' deniliyor. İşyerime az süre tanınmıştır. Kanunun bize tanıdığı makul süre ekiplerce bize tanınmış olsa, Sancaktepe Belediye Başkanlığı kurban pazarından kalan olumsuzlukları giderecek, dolayısıyla da müdürlük ekipleri denetim sırasında sinekle karşılaşmayacak ve idari para cezası ile karşı karşıya kalmayacaktık. İlk denetim yapıldığı tarih 11 Eylül 2017, bugün 30 Ekim 2017. Aradan 50 gün geçmiş, kanunun tanıdığı süre üzerinden işletmemize iki ay süre verilmiş olsa, bugün böyle bir ceza ile karşı karşıya kalmayacaktık” diyen Abdülkerim B., itirazının kabul edilmesini ve verilen para cezasının iptaline karar verilmesini talep etti.