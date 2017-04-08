İktidar, ‘Evet’ için kesenin ağzını açtı

Kılıçdaroğlu, “16 Nisan’da ‘Hayır’ oyları yüzde 60’ı bulur” dedi ve ekledi: İktidar da bunu biliyor. O yüzden kesenin ağzını sonuna kadar, devletin bütün imkanlarını seferber ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da ulusal gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Yayın yönetmenlerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, AKP'nin ‘hayır' oylarının önde olduğunu bildiğini, bu yüzden hiçbir seçimde olmadığı kadar ‘kese'nin ağzını açtığını anlattı. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

‘O KADAR ÇARESİZLER Kİ…'

– Referandumda ‘Hayır' oyları, yüzde 60'ları bulabilir. Bu veriyi kamuoyu araştırma şirketleri söylüyor. Bizim arkadaşlarımız da bunu söylüyor. Eşit koşullarda bir kampanya olmuyor. Devletin bütün imkânlarını seferber ettiler.

– Buna rağmen o kadar çaresizler ki topu topu 18 madde var ama anlatamıyorlar. ‘Evet' oyu almak için kesenin ağzını sonuna kadar açtılar. Bütün Türkiye'de, bitmemiş inşaatlar da dahil kamu binalarında, her yerde devletin imkanlarıyla ‘Evet' afişleri, billboardları asıyorlar.

‘HER ŞEYE RAĞMEN HAYIR ÇIKACAK'

– Geçmişte kendilerine çok güveniyor ve bunu yapmıyorlardı. Bunu da açıkça söylüyorlardı. Şimdi, ‘Hayır' çıkacağını gördükleri için kesenin ağzını açtılar ama nafile. Tüm ekonomik teşvik ve paketlere rağmen ‘Hayır' çıkacak. Korkunun ecele faydası yok. Geçen seçimde bizim sadece üç oy aldığımız bir köyde bile bugün neredeyse tamamıyla ‘Hayır' çıkıyor.

– 18 madde üzerinde yeterince durulmadı. Kamuoyunda yeterince tartışılmadı. Meclis'teki tartışmalar kamuoyuna aktarılmadı. Sadece kavgalar

aksettirildi. Tartışmaların içeriği aktarılmadı.

– İktidar neden ‘Evet' denilmesi gerektiğini anlatmıyor? Mitinglerin tek konusu Kemal Kılıçdaroğlu. Sanki ben referandum istedim. Sanki referandumun konusu ve maddelerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu.

‘İNSANLAR KORKU İÇİNDE…’

– Halk anketörlere bile “Ben ‘Hayır' oyu vereceğim” diyemiyor. Çünkü korkuyor. “Hayır dersem beni gözaltına alırlar mı, tutuklanır mıyım?” diye korkuyor.

– İşadamları bile korkuyor. Düşüncelerini söyleyince kapılarında 7-8 denetleme memuru buluyor. İnsanlar niyetini belli etmiyor. Çünkü başına bir şey gelmesinden korkuyor. Ama ben insanlarımızın sağduyusuna inanıyorum, güveniyorum.

Şehitlerin hakkını sormak zorundayım

Kemal Kılıçdaroğlu'na, toplantı sonrası 15 Temmuz için kullandığı ‘Kontrollü darbe' sözleri de soruldu. Kılıçdaroğlu, “248 şehidimiz var. Ben bunun hesabını sormak zorundayım. Darbe Komisyonu, raporunu neden 16 Nisan'dan sonra açıklıyor? Neden şimdi açıklamıyor? Şehitlerin hakkını sormak zorundayım” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi. CHP lideri, “Türkiye'nin ve dünyanın bir ortak gündemi var. Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı suçtur. Bu konuda Suriye'de rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir, bunu yapanların failleri bulunmalı. Bulacak olan da Birleşmiş Milletler'dir” dedi.

Milletimiz demokrasi için sandığa gitmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda referandum çalışmaları sırasında bir anısını anlattı. Kılıçdaroğlu genel seçimlerde AKP'ye oy veren ve telefonunda Erdoğan'ın resmi olan bir vatandaşın kendisine “16 Nisan'da ‘Hayır' diyeceğim çünkü tüm hakların tek elde toplanmasını istemiyorum” dediğini aktardı. Halkı oy vermek üzere sandıklara çağıran Kılıçdaroğlu “Milletimiz demokrasi için sandığa gitsin. Sandıkların korunması da bizim sorumluluğumuz. Geleceğimizi oylayacağız… Bütün siyasi partileri ve kişileri ilgilendiriyor. Kendi kaderimizi belirleyeceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikası için ise “Türkiye, Ortadoğu'da çökmüştür. Ortadoğu'nun tek kaybedeni Türkiye'dir” ifadesini kullandı.