İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEB il dışı atama sonuçları!

Farklı illerde meslek hayatlarına devam etmek isteyen öğretmenler ve MEB çalışanları il dışı atama başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladı. İl dışı atama sonuçları heyecanla beklenirken MEB’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEBBİS sistemi üzerinden yayınlanacak olan il dışı atama sonuçları saat kaçta açıkklanacak diye merak eden birçok kişi sık sık aramalar yapıyor.
SONUÇLAR BUGÜN YAYINLANACAK
MEBBİS il dışı atama takvimine göre, il dışı atama sonuçları bugün yayınlanacak. İl dışı atama sonuçlarını bekleyen vatandaşlar sonuçları MEBBİS’ten öğrenebilecek. İl dışı atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacak. İl dışı atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden açıklanır açıklanmaz kontrol edebilirsiniz.
MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME ÜST YAZISI
2017 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı
yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de
dikkate alınarak ekte gönderilen duyuru çerçevesinde yapılacaktır.
Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımından başvuru ve atamalarına etki edecek
MEBBİS/İKBS kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.
Bu işlemlerin başvuru süresi içerisinde tamamlanması ve başvurularda herhangi bir
aksaklığa sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica
ederim.