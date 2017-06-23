İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEB il dışı atama sonuçları!

İl dışı atama bekleyen MEB çalışanları başvurularını tamamladı sonuçları bekliyor. İl dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğretmenler sık sık Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesini ziyaret ediyor. İl dışı atama sonuçlarıyla ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde...

Farklı illerde meslek hayatlarına devam etmek isteyen öğretmenler ve MEB çalışanları il dışı atama başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladı. İl dışı atama sonuçları heyecanla beklenirken MEB’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEBBİS sistemi üzerinden yayınlanacak olan il dışı atama sonuçları saat kaçta açıkklanacak diye merak eden birçok kişi sık sık aramalar yapıyor.

SONUÇLAR BUGÜN YAYINLANACAK

MEBBİS il dışı atama takvimine göre, il dışı atama sonuçları bugün yayınlanacak. İl dışı atama sonuçlarını bekleyen vatandaşlar sonuçları MEBBİS’ten öğrenebilecek. İl dışı atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacak. İl dışı atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden açıklanır açıklanmaz kontrol edebilirsiniz.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME ÜST YAZISI

2017 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı

yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de

dikkate alınarak ekte gönderilen duyuru çerçevesinde yapılacaktır.

Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımından başvuru ve atamalarına etki edecek

MEBBİS/İKBS kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu işlemlerin başvuru süresi içerisinde tamamlanması ve başvurularda herhangi bir

aksaklığa sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica

ederim.