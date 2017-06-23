İl il bayram namazı saatleri: Ankara bayram namazı saat kaçta? (2017)

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Bayram namazı ile bayram sabahına merhaba diyecek vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini derledik. Türkiye’nin tüm şehirlerinin bayram namazı saatlerini ve Ankara’nın bayram namazı ayrıntılarını haberimizin devamında bulabileceksiniz.
ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Başkent Ankara’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:06’da kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.
ANKARA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ
Ağaç Ayak Cami
Ahi Elvan Cami
Ahi Yakup Cami
Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami
Cenab-ı Ahmet Paşa Cami
Alaaddin Camii
Çiçekçioğlu Camii
Direkli Cami
Eskicioğlu Camii
Hacettepe Camii
Hacı Arap Camii
Hacı Bayram Camii
İbadullah Cami
Karacabey Camii
Kocatepe Camii
Kurşunlu Camii
Tabakhane Camii
Tacettin Camii
Zincirli Cami
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.