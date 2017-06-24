İl il bayram namazı saatleri: Mardin bayram namazı saat kaçta? (2017)

Bayram namazıyla beraber Türkiye, Ramazan Bayramı'na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar Google üzerinde "Bayram namazı saat kaçta?" aramaları yapmaya başladı. İşte Mardin'de bayram namazının ne zaman kılınacağına dair detaylar ve şehir şehir bayram namazı vakitleri.

Bayram geliyor birçok kişi heyecanla bayram gününü bekliyor. Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Mardin ilimizin önemli camileri ve il il bayram namazı saatleri.

MARDİN’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Güneydoğu illerimizden olan Mardin’de bayram namazı Diyanet tarafından hesaplanarak belirlenen 5:41’de kılınacak. Mardin’in tüm ilçelerinin bayram namazı saatlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Türkiye’deki tüm il merkezlerinin bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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MARDİN İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

MARDİN’DEKİ BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

Ulu Camii (Cami-i Kebir): Şehri batıdan doğuya ikiye bölen ana caddenin güneyinde, çarşılar içinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alanı kaplar. Eldeki kaynak ve kayıtların çeşitliliğine karşılık, Mardin Ulu caminin bugünkü veya bugüne yakın şeklini en erken Mardin Artukoğulları döneminde ve XII yy.ın son çeyreğinde almaya başladığı düşünülmektedir. Mardin'deki en eski Camidir. Ulu Camii Mahallesindedir. Kıble duvarına paralel uzanan üç nef, Mihrap önünde iki nef boyunca tromplu ve dıştan yivli bir kubbe ile örtülmüştür. Altı paye üzerine oturan kubbe, bütün mekana hakimdir. Çapraz tonozlu revaklarda yalnız kuzeyde beş bölüm kalmış diğerleri kaybolmuştur. Minaresi Artuklu Hükümdarı Kutbettin İlgazi zamanında inşa edilmiştir(1176). Bu Camiye Artuklu Hükümdarlarından Melik Salih (1312-1362) bir kısım malını vakfetmiştir. Bunlar; 38 dükkan, bir hamam, Bab-ı Cedid civarında bir bahçe ve Mardin köylerinde birçok bağdır. Mardin'in en önemli İslami merkezlerinden biri Ulu Camidir.

Melik Mahmut Camii (Bab Es Sur): Şehrin doğu kesiminde, Savur (Sur) kapısına giden yolun kuzeyinde yer alır. XIV yy.ın üçüncü çeyreğine tarihlendirile bilir. Cami'nin ana mekanı enine gelişme gösteren, ortada kubbeli, iki yanında beşik tonozlarla örtülü mekanları bulunan bir kısımdan meydana gelmektedir. Camii yatık bir dikdörtgen alanı kaplar. Etrafında dar sokakların ayırdığı evlerle ve portal şeklinde taş işlemeli ana girişi küçük bir meydanda açık durumdadır. Melik Mahmut(1367-1368)'un burada defnedilmiş olmasından bu Camiye Melik Mahmut Camisi denilmektedir.

Necmeddin Camii (Maristan Camii): Emin Necmeddin İlgazi Artukoğulları tarafından yaptırılmıştır. Bu Camiye Sarı Camii de denilmektedir.1116 yılında Emin Necmeddin İlgazi buraya gömülmüştür.

Emineddin Camii: Emineddin mahallenin güney batısında bulunmaktadır. Sultan Necmeddin İlgazi (1108-1122) tarafından başlatılan camii, kardesi Emineddin tarafından bitirilmiştir.