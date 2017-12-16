CHP’nin yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz kimdir? İşte Hakkında merak edilenler

İçişleri bakanlığı tarafından görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkan'ı Battal İlgezdi’nin yerine gelen Belediye Başkanının ismi belli oldu. İlhami Yılmaz kimdir? İşte yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili hakkında merak edilenler

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yerine atanacak Vekil Başkan seçimleri sonuçları belli oldu. Yeni Başkan Vekili İlhami Yılmaz oldu. Peki İlhami Yılmaz kimdir? İşte ayrıntılar…

İLHAMİ YILMAZ KİMDİR?

İlhami Yılmaz 1953 yılında Malatya´da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya´da tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi´nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master´ını tamamladı.

Kamuda ve özel sektörde kademeli olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Halk Bankası´nda Proje Değerlendirme Uzmanı, TMSF´de yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Yatırım Bankası´yla Dünya Bankası´nın hazırlamış olduğu “Sanayi İşletmelerinde Proje Hazırlama ve Uygulama Seminerleri”ne katılarak dokuz ay süresince yurt dışında kaldı.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı.