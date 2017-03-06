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İlhan Cihaner’den ‘iptal edilen panel’ tepkisi

Konuşmacı olarak katılacağı referandumla ilgili paneli iptal edilen CHP'li İlhan Cihaner karara "Kim mi engellemiş? Tabii ki 'faşist ve anti demokratik' Alman Hükümeti" diye tepki gösterdi.
07:176 Mart 2017
Gündem
İlhan Cihaner’den ‘iptal edilen panel’ tepkisi
Konuşmacı olarak katılacağı referandumla ilgili paneli iptal edilen CHP'li İlhan Cihaner karara "Kim mi engellemiş? Tabii ki 'faşist ve anti demokratik' Alman Hükümeti" diye tepki gösterdi.

CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner’in de konuşmacı olarak katılacağı ve bugün yapılacağı duyurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki Anayasa Değişikliği Paneli iptal edildi. Üniversite yönetimince alınan iptal kararına tepki gösteren CHP’li Cihaner kişisel twitter hesabından “Pazartesi günü yapacağımız etkinlik engellenmiş. Kim mi engellemiş? Tabii ki “faşist ve anti demokratik” Alman Hükümeti” diye yazdı.

Kültür Üniversitesi'ndeki panele, Anayasa Hukukçusu ve eski CHP Eskişehir milletvekili Prof.Dr. Süheyl Batum ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da katılacaktı.

Kültür Üniversitesi’ndeki panele, Anayasa Hukukçusu ve eski CHP Eskişehir milletvekili Prof.Dr. Süheyl Batum ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da katılacaktı.

‘BUNDAN SONRA BİRLİKTE Mİ GİTSEK?’

Daha sonra AKP’li Mustafa Şentop’un Trakya Üniversitesi’nde katılacağı “Yeni Anayasa Yeni Türkiye” başlıklı konferansın davetiyesini de paylaşan Cihaner, Şentop’a “üniversiteleri bize yasaklıyorlar ama anladığım kadarıyla size serbest. Bundan sonra üniversitelere birlikte mi gitsek?” diye seslendi.

Son güncelleme: 07:1906.03.2017
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