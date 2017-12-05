İlk müftü nikahı Nurettin Canikli’nin oğluna

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlu Furkan Canikli, Rabia Tuna ile dünyaevine girdi. Canikli’nin Ankara’daki düğünü öncesinde Bakan ve akrabaları gelin almaya kız evine makam araçlarıyla gitti. Furkan Canikli ile Rabia Tuna’nın nikahını Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu kıydı. Ankara'daki bir otelde kıyılan nikah Türkiye'deki kıyılan ilk müftü nikahı oldu. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile bakanlar ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Furkan Canikli'nin düğünü öncesinde Gelin Rabia Tuna'yı almaya Bakan Canikli ve ailesi de gitti. Giresunlu olan Bakan Canikli, gelin evinin önünde halay çekti. Düğünün yapıldığı törene de Görele Belediyesi Horon ekibi katıldı ve gösteri yaptı. Gösterinin ardından Bakan Canikli ve Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da, damat Furkan ve akrabaları ile otoparkta birlikte halay çekti.

İLK MÜFTÜ NİKAHI OLDU

Nurettin Canikli’nin oğlu Furkan Canikli ile Rabia Tuna'nın nikahı, Ankara'daki bir otelde kıyıldı. Çiftin şahitliğini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı. İlk müftü nikahının gerçekleştiği törende, Müftü Sönmezoğlu, imzaların atılmasının ardından gelin ve damada “Cennet” vurgusu yaparak şöyle dedi:

“Bu imzalarla aile birliği kurulmuştur. Bu aile birliğinin dünya ve ahirette, cennette devam etmesini Yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Yüce rabbimiz siz değerli evlatlarımıza hayırlı ve mübarek eylesin, rabbimiz sizlere de sizin gibi güzel evlatlar nasip eylesin. Yeni kurmuş olduğunuz aileyi korusun ve ilelebet muhafaza eylesin diyorum ve nikah kıyma yetkisini biz müftülere verdiklerinden dolayı tüm müftülerimiz adına şükranlarımı sunuyorum ve aile cüzdanını takdim etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanına arz ediyorum”

İlk müftü nikahında müftünün, belediye nikah memurlarının yıllardır dile getirdiği, klasik nikah töreni sözcüklerini kullanmaması dikkat çekti. Belediye nikahlarından memurlar, nikâhla ilgili olarak “Belediye Başkanın ve kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca lan ediyorum” diyerek şahitlerin huzurunda deftere atılan imza ve tanzim edilen işlemlerle nikah akdini gerçekleştiriyordu. Müftü nikahında ise, Sönmezoğlu, “Atılan imzalar ile aile birliği kurulmuştur. Bu aile birliğinin dünya ve ahirette, cennette devam etmesini Yüce rabbimizden niyaz ediyorum” diyerek nikahı gerçekleştirdi.