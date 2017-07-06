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İlker Başbuğ Yüce Divan’da yargılanacak

Ergenekon Davası sanığı İlker Başbuğ ve 18 kişinin dosyası Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Bu Başbuğ'un artık Yüce Divan'da yargılanması anlamına geliyor.

12:046 Temmuz 2017
Gündem
İlker Başbuğ Yüce Divan’da yargılanacak
Ergenekon Davası sanığı İlker Başbuğ ve 18 kişinin dosyası Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Bu Başbuğ'un artık Yüce Divan'da yargılanması anlamına geliyor.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ  ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Bu kararla; Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasının önü açıldı.

Ergenekon kumpasında İlker Başbuğ, ‘Genelkurmay Başkanlığı dönemine ilişkin soruşturma geçirdiği için’ Yüce Divan’da yargılanmasını talep etmiş ancak bu o dönemki savcılarca reddedilmişti.

Son güncelleme: 12:4706.07.2017
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