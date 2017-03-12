İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert silahlı saldırıda öldürüldü

Buhari Vakfı başkanı Zafer Mert, öğlen saatlerinde Şişli'de bulunan derneğe gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Buhari Vakfı başkanı Zafer Mert, öğlen saatlerinde Şişli'de bulunan derneğe gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Dereboyu Caddesi’ndeki Filiz Derneği’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dernek binasına gelen Fatih K., yanında getirdiği silahla İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert’e 5 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Mert’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dernektekiler tarafından olay yerinde yakalanan Fatih K., polise teslim edildi.

Zafer Mert’in cenazesi ise önce Mecidiyeköy’deki özel bir hastanenin morguna ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Zafer Mert’in yakınları ve cemaat üyeleri Adli Tıp Kurumu önüne akın etti.

SOHBETLERİNE KATILAN BİRİ…

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulaması yapılan Fatih K.’nin, Zafer Mert’in sohbetlerine zaman zaman katıldığı, ancak son 1 aydır gelmediği tespit edildi. Sorguda Fatih K.’nin cinayetin nedenine ilişkin bilgi vermediği öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Zafer Mert’in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

DHA