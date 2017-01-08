İmam Hatip müdüründen rezalet paylaşımlar

CHP'li vekile 'hayvan' dedi, Kırmızıgül'ü 'vatan haini' yaptı, Çölaşan'ı iftirayla hedef gösterdi.

Laikliğe hakaret eden Nevşehir'deki imam hatip okulu müdüründen başka skandal paylaşımlar da geldi. Nevşehir Eğitim-Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İskender Çınar, CHP Milletvekili Mehmet Tüm'e “hayvan”, sanatçı Mahzun Kırmızgül'e “vatan haini” derken, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın yazmadığı bir yazıyı da yazmış gibi paylaşarak hedef gösterdi. Çınar daha önce de, “Kafirliktir laiklik. Dünyada ne kadar hırsız, p… varsa laiktir” paylaşımıyla gündeme gelmişti. Çınar, yılbaşı aleyhşne de kışkırtıcı paylaşımlarda bulundu.

CHP'Lİ VEKİLE “HAYVAN” DEDİ

İskender Çınar, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'e çok ağır hakaretler içeren bir yazıyı sayfasında paylaştı. Tüm'ün, Anayasa değişiklik çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada Yavuz Sultan Selim'e yönelik sözlerine atıfta bulunan paylaşımda, Milletvekili Tüm için, “Sultanımıza hakaret eden bu hayvanı lanetliyoruz” denildi.

KIRMIZIGÜL'Ü VATAN HAİNİ YAPTI

İmam Hatip Müdürü Çınar, sanatçı Mahzun Kırmızıgül'e de çok ağır ithamda bulunan paylaşım yaptı. Paylaşımda, “PKK sevici, devlet düşmanı Mahzun Kırmızıgül'ün yeni filmi Vezir Parmağı vizyona girdi. Her fırsatta teröristlere koşup maddi ve manevi yardım eden bu hainleri sanatçı yapan bizleriz. Bu milletin sırtından para kazanıp bu ülkeye ihanet eden hainleri kesinlikle izlemiyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Müdür Çınar, sanatçı Hülya Avşar'ı da hedef gösterdi.

ÇÖLAŞAN'I İFTİRAYLA HEDEF GÖSTERDİ

Müdür Çınar, Sözcü Yazarı Emin Çölaşan'ı da yalan bir paylaşımla hedef gösterdi. Yazmadığı halde Çölaşan'a atfen “Bu savaş Tayyip Erdoğan'ın saltanat kurma savaşıdır. Kürdistan halkı buna direnirken, tüm Türkiye halkını da aynı duyarlılığa davet ediyoruz” ifadelerini içeren paylaşımda bulunan Çınar, Çölaşan'ı da hedef gösterdi. Sözcü'nün konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştığı Müdür Çınar, telefonlara yanıt vermedi.