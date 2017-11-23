İmam kafasından vurulmuş olarak bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde köy imamı, yol kenarında kafasına silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İçeye bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında yol kenarında, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda cesedin Uzunyazı Köyü'nde imamlık yapan Ramazan Bozdağ olduğu belirlendi.

Öte yandan Ramazan Bozdağ'ın 2 gün önce memleketi Çorum'dan Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi.