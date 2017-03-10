İmam sonunda isyan etti: ‘Hadi be oradan’

İmam cenaze namazı öncesinde, cuma namazı nedeniyle verdiği vaazda, "Kadınların dövülmediği, kadınların alınıp satılmadığı, kadınların meta olarak kullanılmadığı dünya arzu ediyoruz" diyen İmam, "Dün anasına söveceksin, yetmedi ağzını burnunu kıracaksın, yetmedi öldüreceksin, sonra 8 Mart'ta çiçek takdim edeceksin. Hadi be oradan" diyerek isyan etti

İmam cenaze namazı öncesinde, cuma namazı nedeniyle verdiği vaazda, "Kadınların dövülmediği, kadınların alınıp satılmadığı, kadınların meta olarak kullanılmadığı dünya arzu ediyoruz" diyen İmam, "Dün anasına söveceksin, yetmedi ağzını burnunu kıracaksın, yetmedi öldüreceksin, sonra 8 Mart'ta çiçek takdim edeceksin. Hadi be oradan" diyerek isyan etti

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, 9 yıllık evliliğin ardından 2 ay önce boşandığı eski eşi M.T.’nin bıçaklayarak öldürdüğü Gizem Olgun, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; acılı baba Cevat Olgun, lise öğrencisi kardeşi Umut Olgun, yakınları ve akrabaları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

VAAZDA KADIN KONUSU

Cenaze namazı öncesinde, cuma namazı nedeniyle verilen vaazda ‘kadına şiddet’ konusu işlendi. İmam vaazda, “Kadınların dövülmediği, kadınların alınıp satılmadığı, kadınların meta olarak kullanılmadığı dünya arzu ediyoruz. İşte böyle kötülüklerin önünü alabiliriz. Dün anasına söveceksin, yetmedi ağzını burnunu kıracaksın, yetmedi öldüreceksin, sonra 8 Mart’ta çiçek takdim edeceksin. Hadi be oradan” dedi.

BABA, KIZINI TABUTUNU OKŞADI

Gizem Olgun’un babası Cevat Olgun ise bir an olsun kızının tabutunun başından ayrılmadı. Elini de bir an olsun tabuttan çekmeyen Olgun, kızını okşar gibi tabutunu okşadı. Tabunun başına konulan sümbülü de okşayan Cevat Olgun, gözyaşı döktü.

Cuma namazının kılınmasının ardından, cenaze namazı kılındı. Namaza katılanlar tabuttu omuzlayarak, 100 metre ilerideki Yalıkavak Mezarlığına elden ele taşıdı. Bu sırada tabutun arkasından yürüyen kadınlar, kadına şiddeti protesto ederek, slogan attı. Mezarlıkta, “Kadına şiddete hayır”, “Kadına uzanan eller kırılsın”, “Olmaz de, dur de kadına şiddete son ver” sesleri yükseldi.

PEDOGOG GÖREVLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından, 8 yaşındaki çocukları O.T.’nin olaydan haberdar edilmesi için psikolog ve pedagog görevlendirildi. Pedagog tavsiyesi ve yönlendirmesi üzerine, annesinin öldüğünü O.T.’ye birinci derece yakını olan dedesi Cevat Olgun’un anlattığı öğrenildi. DHA