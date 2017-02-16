Sela okuyan imama saldırı davasında iki sanığa para cezası

"Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" dahil 3 ayrı suçu işledikleri iddia edilen 2 sanıktan biri "kamu görevlisine hakaret", diğeri "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek" ten suçlu bulundu. Her ikisi de para cezalarına çarptırıldı.

"Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" dahil 3 ayrı suçu işledikleri iddia edilen 2 sanıktan biri "kamu görevlisine hakaret", diğeri "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek" ten suçlu bulundu. Her ikisi de para cezalarına çarptırıldı.

“Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” dahil 3 ayrı suçu işledikleri iddia edilen 2 sanıktan biri “kamu görevlisine hakaret”, diğeri “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek” ten suçlu bulundu. Her ikisi de para cezalarına çarptırıldı.

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, ezan ve sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi İmamı’nın üzerine yürüyerek engel olmaya çalıştıkları belirtilen, bu nedenle “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme”, ” kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından yargılanan iki sanık para cezalarına çarptırıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALAN MAĞDUR İMAM DURUŞMAYA GELMEDİ



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan sanıklar K.G. ve N.Y. ile avukatları katıldı. Duruşmaya, şikayetinden vazgeçen mağdur imam katılmadı.

TANIK ANLATTI

Duruşmada dinlenen bir tanık “Ben olay günü sela okunduğunu duyduğumda evden camiye doğru gittim. Camiye vardığımda cami imamı bahçe kapısından dışarı çıkıyordu. İki kişi arkasındaki kalabalıkla birlikte küfür ederek imamın üzerine yürüdüler. -Bu saatte sela mı okunur? Sen ne biçim imamsın?- diyerek hakaret ettiler. Önde gelen iki kişiden birisi imamın yakasından tuttu. İmama küfür etti. Biz araya girdik ayırdık. İmamı uzaklaştırdık. Halen arkadan küfür etmeye devam ettiler. ” diye konuştu. İmamın yakasından tutan olarak sanıklardan birini gösteren tanık devamında “Ancak bu kişi olduğundan tam emin değilim” dedi.

Sanıkların son sözü soruldu. Suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

PARA CEZASI VERİLDİ



Mahkeme “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan her iki sanığı da beraat ettirdi. Sanıklardan K.G “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, ten 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.

Diğer sanık N.Y’yi “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmekten” suçlu bulan mahkeme 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Sözkonusu ceza da 6 bin lira para cezasına çevrildi. DHA