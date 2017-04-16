İmara açılan Yassıada’ya şimdi de yat limanı yapılıyor

27 Mayıs darbesi sonrasında Adnan Menderes ve bazı bakanların yargılandığı ve idamlarından önce hapis yattıkları Yassıada, 2013 yılında “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” projesi için imara açıldı.

Proje, için doğal ve tarihi sit alanı olan Yassıada, “turizm ve kültürel tesis” alanı ilan edildi. Adada, otel, bungalov, kafe, restoran yapmak üzere inşaat başladı.

LİMAN İHTİYACI VAR

Yemyeşil dokusu bozulan ve şantiyeye dönen Yassıada'nın betonlaşan görüntüsü kamuoyunda sık sık gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi de Yassıada'nın kıyı yapıları için yeni bir plan değişikliği yaptı. 14 Nisan günü askıya çıkan plan değişikliği ile adanın imar sınırları genişletildi. Alan raporunda, adaya getirilen “kültür ve turizm” fonksiyonlarından tam anlamıyla faydalanabilmek ve alana erişimin rahatlıkla sağlanabilmesi için kıyı yapılarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Adaya tekne ile ulaşım sağlanması, gelen misafirlerin karşılanması, biletleme ve bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla güvenlik ve idari birimlerin yanı sıra yeme içme ünitelerinin olduğu liman yapılması gerektiği kaydedildi. Kıyı yapısının yüksekliği maksimum 6.50 metre olacak. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme, bilet satış yeri, karşılama kapısı gibi yapılar da olacak.

SAVARONA DEMİRLEYECEK

Bu arada teknik raporla ilgili ayrıntı da dikkat çekici. Plan için hazırlanan teknik raporda Yassıada inşaat alanında yapılan dolgunun nedeni de açıklandı. Projenin yapım aşamasında yanaşma yerlerinin Atatürk'ün yatı “Savarona”ya hizmet verebilecek kapasitede düzenlenmesinin talep edildiği aktarılarak “Savarona yatının uzunluğu yaklaşık 135 metre olup güvenli bir yanaşma ve bağlanma için minimum yanaşma uzunluğu 185 metre olarak düşünülmüştür” denildi.