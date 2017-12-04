İnce: Bir süre sonra faiziyle birlikte geri ödenmeyecekse Zarrab’ın mallarına el konulması iyi oldu

Reza Zarrab’ın itirafçı olduğu davanın ardından iktidar kanadınca ortaya atılan ‘milli ve yerli” tartışmasına değinen Muharrem İnce, “ABD’deki dava Erdoğan yüzünden bütün milleti hedef alan bir davadır. Milli ve yerli olmayı bunlardan mı öğreneceğiz? Yeter artık Erdoğan! Yeter! Bırak git” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ABD'de devam eden ve İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olmadığını belirterek, “Bu, Erdoğan yüzünden bütün milleti hedef alan bir davadır. Yeter artık Erdoğan! Yeter! Bırak git!” dedi. CHP'li İnce, Zarrab davası ile ilgili hükümet kanadından gelen tepkileri ve millilik tartışmasını SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi :

“BİR süre sonra faiziyle geri ödenmeyecekse Reza ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması iyi olmuş. Darısı kol saati takanlara, Reza'nın rüşvet verdim dediklerine…

Montaj, sahte, kumpas, komplo, bizi kıskanıyorlar, dış mihraklar vs. geç bunları kardeşim. Soru basit… Zafer Çağlayan rüşvet aldı mı? Siz rüşvet alan bakanı akladınız mı? Sizin hayırsever Reza ‘Verdim' diyor.

BİZ milli ve yerli olmayı bunlardan mı öğreneceğiz? Obama'nın sesini özlemiştim diyenlerden mi öğreneceğiz? Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıranlardan mı öğreneceğiz? Bu ülkenin milli ordusuna PKK'nın tanıklığında FETÖ ile ortak kumpas kuranlardan mı öğreneceğiz? Suikast yalanıyla bu ülkenin kozmik odasına girilmesine göz yuman, izin verenlerden mi öğreneceğiz?

Rüşvetçiye, hayali ihracatçıya, casusa hayırsever diyenlerden mi öğreneceğiz?

Başına çuval geçirilen askerlerimizden esirgenen notayı bir casus, hayali ihracatçı, rüşvetçi için verenlerden mi öğreneceğiz? BOP eş başkanlarından mı öğreneceğiz? Malta'da şirket kurup memlekette vergi vermeyenlerden mi öğreneceğiz? Türkiye'nin başına belaya sokanlardan mı öğreneceğiz?

Vatandaş yaptığın Reza'dan rüşvet alan bakanlar senin, ülke bizim, memleket bizim… Bu millet bu ülkenin tapusunu vermedi sana, oy verdi, yönet dedi, yetki kullan dedi, sen o yetkiyi casuslara vatandaşlık vererek kullandın! Yeter artık Erdoğan! Yeter! Bırak git! ‘Ben gidersem devlet yıkılır' diyordun, devlet senin yüzünden ne hale geldi, görmüyor musun?

ABD'deki dava sana yönelik değil, senin yüzünden bütün milleti hedef alan bir davadır. Sen sanal dediğin mahkeme salonlarında vatandaşlık verdiğin şahısın rahatça, utanmazca bakanlara rüşvet verdim demesine sebep olan zatsın! Dertleri ülke değil, dertleri seçim, koltuklarını kaybetmemek!”

İşte Zafer Çağlayan'ın yeni imajı

Reza Zarrab'ın 45-50 milyon Euro rüşvet verdiğini iddia etmesi üzerine gündemin ilk sıralarına yerleşen Zafer Çağlayan'ın 3 gün önce paylaşılan fotoğrafı çok konuşuldu. Kilo verip top sakal bırakan Çağlayan'ın yeni imajını A Haber muhabiri Lamia Ayhan, “Gururla yanında durduğum adam” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.