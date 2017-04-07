İnce: Evet çıkarsa Bilal oğlan, hayır çıkarsa senin oğlan kazanacak

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki mitingte, kendisini yağmur altında 1.5 saat bekleyen kalabalıktakilere, neden 'Hayır' oyu kullanmaları gerektiğini anlattı. Buradan Afyonkarahisar'a geçen İnce, İstasyon Meydanı'nda halka seslendi. İnce, referandumda hayır oyu isteyerek, "Sandıktan 'evet' çıkarsa Bilal oğlan, 'hayır' çıkarsa senin oğlan kazanacak" dedi.

CHP’Lİ İNCE, SİMAV’DA ‘HAYIR’I ANLATTI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışması kapsamında Simav’a geldi. İnce, Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingte, kendisini yağmur altında 1.5 saat bekleyenlere seslendi. 16 Nisan’da yapılacak referandum üzerinden hükümeti eleştiren İnce, vatandaşlara tercihlerini ‘Hayır’dan yana kullanmaları gerektiğini söyledi. Referandumda oylanacak 18 maddede halkın yararına hiçbir şey olmadığını savunan İnce, şöyle konuştu:

“En az 50 kere okudum. Acaba dedim, bu maddelerin birinde işçiler için bir şeyler var mı? Emekliler için bir şeyler var mı? Terörle mücadele var mı? Sana, bana emekliye işçiye memura öğrencisine, işsize, köylüye, çiftçiye, besiciye, orman köylüsüne, hiçbir şey yok burada. Bu 18 maddeyi bir okusanız neyine evet diyeceksiniz ki? Size bir şey yok burada Simavlı kardeşim. Şimdi ‘Tek bayrak için evet’ diyorlar. Yarın ‘Hayır’ çıkarsa, çift bayrak mı olacak? Sen Ankara’nın göbeğine, Barzani’nin diktiği bayrakla karıştırıyorsun. Şimdi her şeyin adı değişti. Mesela mitinglerin adı ‘toplu açılış’ oldu. Mesela PKK yok artık, Kandil var. Mesela Abdullah Öcalan yok. İmralı var. Mesela zam yok, fiyat güncellemesi var. Benzine hiç zam gelmiyor 4-5 senedir. Sadece fiyatları güncelliyorlar. Türkiye’nin durumu budur. Özet yapayım mı size Simavlılar. Evet dersen Bilal oğlan. Hayır dersen senin oğlan. Ya milletin bahtı ya da tek adamın tahtı. Zenginin çocuğu 20 bin lira maaşla vekil olacak. Fakirin çocuğu 20 yaşında El Bab’da şehit olacak. Ben hayır diyorum buna. Evet dersen 400 trilyon parayı milletvekillerine fazladan vereceksin. 80 milyonun bütçesine bir kişi bakacak. Bunun neyine evet diyeceksiniz. Evet derseniz Cumhurbaşkanına 5 ay süreliğine olağanüstü hal ilan etme yetkisi vereceksiniz. Bunun neyine evet diyeceksiniz?”

CHP’li İnce’nin konuşmasını alanı dolduranlar sık sık ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla kesti. CHP’li İnce, “Korkmayacaksınız. Cesur olacaksınız. Ucunda ölüm bile olsa korkmayacaksınız. Hayırlı bir iş yapacaksınız. Bundan eminim” dedi.

“EVET ÇIKARSA BİLAL OĞLAN, HAYIR ÇIKARSA SENİN OĞLAN KAZANACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda hayır oyu isteyerek, “Sandıktan ‘evet’ çıkarsa Bilal oğlan, ‘hayır’ çıkarsa senin oğlan kazanacak” dedi.

Kütahya’nın Simav İlçesi’ndeki programının ardırdan Afyonkarahisar’a gelen Muharrem İnce, İstasyon Meydanı’nda partililere seslendi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında ‘hayır’ oyu verilmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, “Van’dan Edirne’ye, Sinop’tan Silifke’ye kadar her yeri gezdim. İnanın sandıktan ‘hayır’ çıkacak. Sandıktan ‘hayır’ çıkacak diye de rehavete kapılmak yok. Daha çok çalışıp, ‘hayır’ oylarını daha da yükselteceğiz” dedi.

Referandumla getirilmek istenilen sistemin Türkiye için hayırlı bir sistem olmadığına savunan İnce, seçilme yaşının 18’e indirilmesinin de köylü ve fakir çocukları için değil, zengin çocukları için getirildiğini ileri sürdü.

İnce, “Neymiş efendim seçilme yaşını 18’e indirmişler. Kim için, kimin çocuğu için? Afyonkarahisarlı köylü Mehmet Ağa sana sesleniyorum; sandıktan evet çıkarsa Bilal oğlan, hayır çıkarsa senin oğlan kazanacak. Bunu unutma ve sandıkta oyunu ona göre ver” diye konuştu.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Uşak’a gitmek için kentten ayrıldı.

DHA