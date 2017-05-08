İnce’den Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine sert çıkış!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarayı vurgulayan sözlerine karşı çok sert cevap verdi. İnce, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim" ifadelerini kullandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu” açıklamalarına sert yanıt veren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medyada kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

“Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır! Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız” dedi.

İnce’nin işte o tweeti: