İnce’den Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine sert çıkış!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu” açıklamalarına sert yanıt veren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medyada kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
“Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır! Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız” dedi.
İnce’nin işte o tweeti: