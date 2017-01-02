İncirlik’te ‘cinsel saldırı’ skandalı

İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li kadın uzman çavuşa, üs içindeki saunada elle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen masör 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana İncirlik Hava Üssü'nde 28 yaşındaki ABD'li kadın uzman çavuş B.M.S.'ye, üs içindeki saunada, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen masör 41 yaşındaki Mehmet E., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD vatandaşı Uzman Çavuş B.M.S., 16 Kasım 2015'te üs içinde bulunan saunaya masaj yaptırmaya gitti. İddiaya göre, saunada masör M.E., ABD'li kadın askere masaj yaptığı sırada cinsel saldırıda bulundu. ABD'li kadın askerin şikayeti üzerine masör M. E. hakkında, Adana 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme hakimi, davanın ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verince dava dosyası Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Tutuksuz yargılanan masör M. E., suçlamayı kabul etmedi. İncirlik Hava Üssü'ndeki saunada masör olarak çalıştığını belirten M.E.,, “Randevulu çalışıyorum. Normalde bayanlar bayan masöz ile çalışıyorlar. Ancak olay günü bayan masözün randevusu dolu olduğu için ABD'li bayan benden randevu almış. Randevu saatinde masaj salonuna geldi. Fazla İngilizce bilmediğimden basit sözcüklerle yapılacak işlemi anlattım. Üzeri havlu ile örtülüydü. Ancak, yan taraftan alt iç çamaşırını çıkardığını, çıplak olduğunu gördüm. Masaj bittikten sonra ABD'li bayan yukarı çıktı. Ben de çıkıp elimi yıkadım. ABD'li bayan patronumuzla görüşüyordu. Ne konuştuklarını tam olarak anlamadım. Bahşiş kutusuna 20 dolar bırakmıştı. ABD'li bayan ile bir süre yalnız kaldık. Cep telefonundaki tercüme proğramı ile 15-20 dakika sohbet ettik. Olayın üzerinden 1 ay geçtikten sonra şikayetçi oldu. Ben, ABD'li bayana usul dışı dokunmuş, cinsel istismarda, cinsel yaklaşımda bulunmuş değilim. Haftada yaklaşık 10-15 bayan görevliye masaj yapıyorum. Hiçbirinden bugüne kadar şikayet almadım” dedi.

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Tercüman aracılığıyla şikayeti sorulan ABD'li asker B.M.S. ise sanıktan şikayetçi oldu. Masaj öncesi kültür farklılığı nedeniyle üzerindeki giysileri çıkartıp uzandığını belirten ABD'li kadın asker, “Havlu ile üzerimi kapattım. Yüzüstü yatarken sanık masajını yaptı. Bu sırada cinsel saldırıda bulunduğunu hissettim. Ancak, masajın gereği olduğunu düşündüm. Sırt üstü yatıp tekrar üzerimi kapattım. Bu esnada da sanığın eliyle cinsel saldırıda bulunduğunu hissettim. Masaj sonrası bu durumu patronuna aktarmak istedim. Ancak, sanık da yanımıza geldiğinde şikayetimi bildiremedim” dedi.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasına gelmeyen masör M.E.'yi ABD'li kadın askere ‘cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasıyla oy çokluğuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti. Bir üye ise sanık masörün beraat etmesi yönünde karara muhalefet şerhi koydu.